Desnudo y rodeado de excremento: así encontraron a un nene de 9 años encerrado en una camioneta

Un chico de nueve años fue rescatado tras permanecer encerrado durante casi un año y medio dentro de una camioneta estacionada en el patio de una vivienda del noreste de Francia. El hallazgo se produjo luego de que una vecina alertara a las autoridades por la presencia de “ruidos de niño” provenientes del vehículo.

El operativo tuvo lugar en Hagenbach, una localidad de aproximadamente 800 habitantes. Al llegar, los gendarmes forzaron la apertura de la furgoneta y encontraron al menor en condiciones críticas. Según informó la fiscalía de Mulhouse, el niño estaba “tumbado en posición fetal, desnudo, cubierto con una manta sobre un montón de basura y cerca de excrementos”.

De acuerdo con el fiscal Nicolas Heitz, el niño se encontraba “pálido y manifiestamente desnutrido” y no podía caminar debido a haber permanecido durante largos períodos en posición sentada.

Ante ese panorama, fue trasladado de manera urgente a un hospital de Mulhouse, mientras que su papá quedó detenido luego de que la Justicia le dictara prisión preventiva, porque la Justicia lo acusó de mantenerlo privado de su libertad y sin cuidados desde noviembre de 2024.

Fue el llamado de una vecina a la Policía lo que permitió dar con esta situación. La mujer escuchó sonidos extraños provenientes de una camioneta estacionada en un patio privado, pero compartido por varias viviendas, y decidió alertar a las autoridades.

Una vez en el lugar, los agentes desbloquearon el vehículo y confirmaron que el menor estaba en el interior, en un estado que motivó la apertura de una causa judicial por secuestro y otros delitos vinculados a la privación de cuidados.

El niño relató a los investigadores que su padre, de 43 años, lo había encerrado en la camioneta para evitar que fuera internado en un hospital psiquiátrico, luego de que la pareja del hombre manifestara que “ya no lo quería en el apartamento y deseaba que lo internaran”. Según la reconstrucción del caso, el menor vivía en condiciones de extrema precariedad dentro del vehículo.

Tenía un pequeño hatillo de ropa y debía orinar en botellas de plástico y realizar sus necesidades en bolsas de basura. Además, indicó que no se bañaba desde finales de 2024.

El padre convivía con su pareja de 37 años y dos niñas, de 10 y 12, una hija de él y otra de la mujer. Durante su declaración, el hombre reconoció haber mantenido al niño encerrado, aunque afirmó que lo hizo para “protegerlo”.

El acusado también sostuvo que le permitió salir del vehículo en mayo de 2025 y que le dio acceso al departamento en momentos en que el resto de la familia no se encontraba en el lugar.

Por su parte, la pareja del hombre enfrenta cargos preliminares, entre ellos omisión de denuncia de malos tratos. La mujer negó haber tenido conocimiento de que el niño estaba recluido en la camioneta.

La fiscalía indicó que “ningún elemento médico” acredita que el menor presentara problemas psiquiátricos previos, al tiempo que constató que el niño asistió a la escuela hasta el ciclo 2023-2024. Posteriormente, la institución archivó su expediente luego de que la familia informara que sería escolarizado por otra vía.

Vecinos y testigos señalaron ante los investigadores que el niño “desapareció de un día para otro” e incluso algunas personas creían que el chico había sido internado en una institución psiquiátrica.

Las autoridades dispusieron la intervención de los servicios sociales, que asumieron la custodia provisional de los tres menores involucrados en el entorno familiar.