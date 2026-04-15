Proyectan el documental de Divididos “Sonidos, Barro y Piel”

El documental de Divididos llegará a El Bolsón con una proyección abierta al público. La cita será el 10 de mayo a las 19 horas en la Casa del Bicentenario, donde se exhibirá “Sonidos, Barro y Piel”, el film que acompaña el lanzamiento del último trabajo discográfico del grupo.

El evento será gratuito, con apertura de puertas a las 19 hs. Las reservas se realizan en accesosonline.com.

Un recorrido por la esencia de Divididos

“Sonidos, Barro y Piel” es un documental que propone una mirada introspectiva sobre el proceso creativo de la banda. A lo largo de la película, sus integrantes (Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella) reflexionan sobre las herramientas emocionales que utilizan para componer y sostener su identidad artística.

El relato pone el foco en los vínculos, la trayectoria compartida y la búsqueda sonora que caracteriza al grupo desde sus inicios, ofreciendo una perspectiva poco habitual sobre su historia y su presente.

Un estreno con recorrido nacional

La película fue dirigida por Leopoldo Montero Ciancio y tuvo su presentación oficial el 12 de noviembre en el Movistar Arena, en una función especial ante 10.000 personas.

Además, el documental fue nominado en la categoría “Mejor Documental de 2025” en los premios BAMV, que reconocen producciones vinculadas a la industria audiovisual de la música.

O.P.