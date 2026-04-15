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15 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

ENBHIGA en El Bolsón: Presentaron el encuentro internacional que unirá gastronomía, turismo y cultura

La Asociación Civil ENBHIGA brindó detalles del evento que celebrará sus 10 años con actividades en Argentina y Chile. El Bolsón será una de las sedes centrales del recorrido.
Por Redacción Red43

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En una conferencia de prensa realizada en el Hotel Cordillera, la Asociación Civil ENBHIGA presentó el encuentro internacional “Historias & Caminos”, que se desarrollará del 18 al 24 de abril y tendrá a El Bolsón como uno de los puntos principales. La iniciativa reunirá a referentes de la gastronomía, el turismo y la cultura de distintos países, en el marco del décimo aniversario de la organización.

 

Un encuentro que integra gastronomía, turismo y territorio

 

Durante la presentación, los organizadores y participantes coincidieron en remarcar el recorrido del proyecto y su impacto en la articulación entre sectores.

 

En ese sentido, también se puso en valor el rol de la gastronomía como motor del turismo. La presidenta de la Agencia de Turismo de El Bolsón, Adriana Del Agua, reconoció que “Para el turismo la gastronomía es un pilar importante”, y valoró la posibilidad de que el destino reciba a chefs, estudiantes y profesionales en distintos espacios de encuentro.

 

 

El Bolsón, protagonista del recorrido

El cronograma incluye un paso por distintas localidades de la Patagonia, con llegada a El Bolsón el 22 de abril. Ese día se desarrollarán actividades en distintos puntos, incluyendo propuestas gastronómicas y experiencias vinculadas al territorio.

 

Mónica Milohanich, referente de la familia de Cabaña Micó, recordó el impacto de ediciones anteriores y afirmó: “Realmente hay un antes y un después”, al referirse a la llegada del encuentro a la localidad. En la misma línea, remarcó que “Es esencial esta integración gastronómica, turística y cultural”.

 

Las actividades en El Bolsón comenzarán en Cabaña Micó, continuarán con intervenciones en la bodega Familia De Bernardi (en el faldeo del Cerro Piltriquitrón), incluirán propuestas de turismo bienestar en Las Nalcas y cerrarán con un menú de pasos en el restaurante GEN. Al día siguiente, el 23 de abril, la despedida será con un desayuno en La Encontrada.

 

Formación, intercambio y apertura de espacios

Uno de los aspectos más valorados del encuentro es su dimensión formativa y el contacto directo entre profesionales y estudiantes.

 

 

El chef Germán Namor indicó: “Yo siempre digo que en ENBHIGA es un semillero, es lograr conseguir que los estudiantes entren a la cocina”, y agregó: “Les abrimos las puertas de nuestro restaurante… eso me parece hermoso”.

 

Además, remarcó el valor de trabajar con productos locales: “El salir y agarrar las manzanas afuera, los membrillos, los hongos y poder llevarlos a la mesa… suma muchísimo”.

 

Proyección para la Comarca Andina

Desde el sector turístico y gastronómico también se subrayó el impacto que tendrá el evento en la visibilidad del destino.

 

Cristal Gutiérrez, propietaria de Las Nalcas, expresó: “Creo que estos eventos ayudan al destino a crecer y consolidarse”, y agregó que “Es una gran oportunidad para El Bolsón y para toda la Comarca a nivel mediático”.

 

 

En ese marco, también se resaltó la llegada de cocineros y estudiantes de distintos países, lo que permitirá ampliar redes y compartir experiencias. “Es impresionante tener un profesional de Perú cocinando con los productos de acá”, señaló Namor durante la conferencia.

 

 

 

O.P.

 

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