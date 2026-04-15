Fiscalía Abierta: aspirantes a policía conocieron el funcionamiento judicial en Esquel

Un grupo de aspirantes a agente de policía participó de una nueva jornada del programa Fiscalía Abierta en la ciudad de Esquel. Durante la visita, los estudiantes recorrieron las instalaciones y mantuvieron encuentros con funcionarios y profesionales del Ministerio Público Fiscal para profundizar en aspectos prácticos de su futura labor.

La actividad incluyó una introducción general y el paso por la Agencia de Análisis y Derivación, donde se gestionan investigaciones de resolución sencilla o con autores ignorados. Asimismo, los integrantes del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito explicaron el funcionamiento del abordaje interdisciplinario y los programas de contención que se brindan durante el proceso judicial.

En una de las salas de audiencias se generó un espacio de intercambio sobre la relevancia del trabajo policial en las resoluciones judiciales. Los aspirantes recibieron pautas sobre cómo proceder al momento de recibir una denuncia y el impacto de su rol en el éxito de las investigaciones penales.

El programa Fiscalía Abierta es coordinado por el Área de Comunicación Institucional y está disponible para instituciones educativas de nivel secundario, terciario y universitario, así como para distintos grupos de la comunidad. Las entidades interesadas en participar pueden contactarse a través del correo electrónico svaamonde@juschubut.gov.ar o a los teléfonos de la fiscalía local.

E.B.W.