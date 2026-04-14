Torres sobre La Hoya: "vamos a tener una reunión con la gente de la empresa"

De cara al inicio de la temporada invernal, el gobernador Ignacio Torres anunció que este viernes mantendrá una reunión estratégica en Buenos Aires con los responsables de la empresa concesionaria del Centro de Actividades de Montaña (CAM) La Hoya. El encuentro, del que también participan el intendente de Esquel, Matías Taccetta, y el Ministro de Turismo provincial, Diego Lapenna, tiene como objetivo asegurar la operatividad y promoción del cerro.

Torres se mostró optimista respecto a las condiciones climáticas, señalando que, el año pasado el invierno la Patagonia sufrió uno de los inviernos más secos desde 1965. “Esperemos tener una temporada con lo más importante, que es la nieve; las perspectivas aparentemente son positivas”, afirmó.

El mandatario subrayó que la reunión del viernes será fundamental para coordinar las acciones de marketing y los servicios necesarios para que Esquel sea protagonista en el mapa nacional. “Queremos garantizar una temporada exitosa y poner a La Hoya en valor en un segmento muy competitivo como son los centros de esquí”, sostuvo Torres.

“Estamos en contacto para hacer todas las promociones que tengamos que hacer con tiempo y garantizar que se fomente al máximo el turismo en Esquel y en toda la región”, concluyó, reafirmando el compromiso de la provincia con el desarrollo económico de la cordillera.









M.G