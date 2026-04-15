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15 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

La misma concesionaria: inversiones millonarias en Chapelco y postergación en La Hoya

Chapelco, gestionado por la concesionaria Don Otto -también a cargo de La Hoya-, se transforma con inversiones en medios de elevación, ampliación y pavimentación del estacionamiento y mejoras en infraestructura y servicios. 
Por Redacción Red43

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El centro de esquí Cerro Chapelco atraviesa en 2026 uno de los procesos de modernización más importantes de su historia, impulsado por la concesionaria, Transportes Don Otto S.A. que asumió la gestión con un ambicioso plan de inversiones orientado a reposicionar al complejo a nivel internacional.

 


Con obras en ejecución y otras en etapa avanzada de gestión, el cerro se encuentra en plena transición de cara a una temporada invernal que marcará un punto de inflexión en su desarrollo.

 

 

Telecabina de última generación
 

 

La inversión más significativa está centrada en los medios de elevación. El cerro pondrá a disposición de los esquiadores una telecabina de última generación, que permitirá triplicar la capacidad de transporte entre la base y la cota 1600 y reducir notablemente los tiempos de espera. 

 


El nuevo sistema contará con decenas de cabinas, infraestructura completamente renovada y un trazado sostenido por múltiples torres ya en proceso de montaje. 

 


Además, el plan incluye el recambio y actualización de otros medios existentes, consolidando un importante salto tecnológico para mejorar la experiencia del visitante. 

 

 

Ampliación y pavimentación del estacionamiento

 


Otro de los ejes centrales del proyecto es la reorganización del acceso vehicular. En este sentido, se ejecutan obras de ampliación del estacionamiento en la base, junto con su pavimentación, una mejora largamente demandada por los usuarios del centro invernal. 

 


Estas tareas buscan optimizar la circulación interna, ordenar el flujo de visitantes y elevar el estándar general de servicios en el ingreso al cerro. En paralelo, se impulsa una de las obras más esperadas: el asfaltado del camino de acceso al cerro por la Ruta Provincial 19. El proyecto ya cuenta con avances técnicos y forma parte del plan estratégico de infraestructura.

 


El plan 2026 también contempla una renovación general de la base, mejoras en servicios, nuevos espacios operativos y una reorganización integral del funcionamiento del complejo. 

 


Si bien varias de las obras estarán en funcionamiento parcial durante la temporada 2026, el grueso del impacto se verá consolidado en los próximos años. La estrategia de la concesionaria apunta a transformar Chapelco en un centro de esquí moderno, con mayor capacidad, mejor accesibilidad y servicios acordes a estándares internacionales.

 


Por lo pronto, el invierno 2026 encontrará a Chapelco en plena obra, pero con señales claras de una reconversión profunda que podría redefinir su posicionamiento dentro del turismo de nieve en la Argentina.

 

 

 

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