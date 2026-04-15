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Por Redacción Red43

Récord nacional: Chubut entregó más de 4.600 anteojos gratuitos a estudiantes

El programa "Ver para ser libres" finalizó su recorrido por 14 localidades, incluyendo Esquel. Se realizaron más de 5.200 controles oftalmológicos para garantizar el acceso al diagnóstico en escuelas de toda la provincia.
Por Redacción Red43

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La Provincia del Chubut alcanzó el récord nacional de anteojos entregados a alumnos en edad escolar a través del Programa "Ver para ser libres", una iniciativa federal que el Gobierno de la Provincia llevó adelante en articulación con organismos nacionales y municipales con el objetivo de detectar de manera temprana dificultades visuales en estudiantes, a partir de la realización de controles oftalmológicos.

 

En total, en casi 30 días, fueron confeccionados y entregados sin costo 4.605 anteojos a alumnos de 14 localidades de la provincia, luego de efectuar 5.222 controles oftalmológicos.

 

La iniciativa, orientada a reducir las brechas en el acceso al diagnóstico y tratamiento de problemas visuales, especialmente en zonas rurales y contextos de vulnerabilidad, fue puesta en marcha el pasado 16 de marzo en Trelew por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres, para posteriormente recorrer escuelas de todo el territorio provincial y finalizar durante las últimas horas en Puerto Madryn.

 

"Ver para ser libres" fue llevado adelante en conjunto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de un operativo interministerial impulsado por el Gobierno del Chubut, con una activa participación de los Ministerios de Educación y de Desarrollo Humano, además de la Secretaría de Salud de la Provincia.

 

Extenso recorrido

 

Si bien el programa se inició en escuelas de Trelew, luego las unidades móviles equipadas con maquinaria especial de última generación recorrieron establecimientos escolares de Rawson, Gaiman, Dolavon, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, Las Plumas, Sarmiento, Paso de Indios, Esquel, Río Mayo y Puerto Madryn, entre otras localidades.

 

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