Bomberos Voluntarios de Esquel recibieron la visita del Centro de Día

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel vivió una jornada diferente y cargada de emoción al recibir la visita de los integrantes del Centro de Día. El encuentro, que buscó fomentar la inclusión y el acercamiento institucional, se transformó en un espacio de intercambio de experiencias y alegría para todos los participantes.

Desde el cuerpo activo de Bomberos expresaron su profunda satisfacción por haber sido elegidos como destino de esta visita. Los voluntarios destacaron especialmente la calidez y el respeto con el que fueron tratados, subrayando que la energía traída por los jóvenes y adultos del Centro de Día convirtió la tarde en un momento "muy especial".

La visita permitió a los integrantes del Centro de Día conocer de cerca las instalaciones, las unidades y el equipamiento que los Bomberos utilizan para proteger a la comunidad. Para la institución, este tipo de aperturas son fundamentales dentro de su rol social en Esquel.

“Para nosotros es un orgullo poder abrir las puertas del cuartel y generar estos espacios de encuentro, inclusión y aprendizaje mutuo”, señalaron desde la cuenta oficial de los Bomberos, reafirmando el compromiso con el verdadero sentido de comunidad.

El cierre de la jornada estuvo marcado por sonrisas y el agradecimiento mutuo. Los Bomberos Voluntarios dejaron en claro que el cuartel es un espacio abierto para todos los vecinos: “Gracias por visitarnos, siempre serán bienvenidos”, concluyeron, dejando abierta la invitación para futuros encuentros que sigan fortaleciendo los lazos sociales en nuestra localidad.







M.G