14°
14° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquel
15 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de Esquel recibieron la visita del Centro de Día

El cuartel abrió sus puertas para un encuentro lleno de aprendizaje y calidez. "Es un orgullo generar estos espacios de inclusión y encuentro mutuo", destacaron desde la institución.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel vivió una jornada diferente y cargada de emoción al recibir la visita de los integrantes del Centro de Día. El encuentro, que buscó fomentar la inclusión y el acercamiento institucional, se transformó en un espacio de intercambio de experiencias y alegría para todos los participantes.

 

Desde el cuerpo activo de Bomberos expresaron su profunda satisfacción por haber sido elegidos como destino de esta visita. Los voluntarios destacaron especialmente la calidez y el respeto con el que fueron tratados, subrayando que la energía traída por los jóvenes y adultos del Centro de Día convirtió la tarde en un momento "muy especial".

 

La visita permitió a los integrantes del Centro de Día conocer de cerca las instalaciones, las unidades y el equipamiento que los Bomberos utilizan para proteger a la comunidad. Para la institución, este tipo de aperturas son fundamentales dentro de su rol social en Esquel.

 

“Para nosotros es un orgullo poder abrir las puertas del cuartel y generar estos espacios de encuentro, inclusión y aprendizaje mutuo”, señalaron desde la cuenta oficial de los Bomberos, reafirmando el compromiso con el verdadero sentido de comunidad.

 

El cierre de la jornada estuvo marcado por sonrisas y el agradecimiento mutuo. Los Bomberos Voluntarios dejaron en claro que el cuartel es un espacio abierto para todos los vecinos: “Gracias por visitarnos, siempre serán bienvenidos”, concluyeron, dejando abierta la invitación para futuros encuentros que sigan fortaleciendo los lazos sociales en nuestra localidad.



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Menores de edad robaron celulares y fueron atrapados
2
 La misma concesionaria: inversiones millonarias en Chapelco y postergación en La Hoya
3
 Escasez de agua en la vertiente: Largas filas y tiempo de espera por la falta de presión
4
 Trelew: Realizarán una degustación gratuita de carne de burro para promocionar su consumo
5
 Capacitación gratuita en Esquel: brindarán un taller sobre preparación de sustratos para cultivos
1
 Día Internacional del Ciclista: Esquel el lugar predilecto para los apasionados de la bici
2
 Reforestación en El Hoyo: El monitoreo en la cascada Corbata Blanca confirma que "plantar nativas funciona"
3
 La localidad de Corcovado tendrá su Asociación de Futsal
4
 Cholila se prepara para una nueva edición de la Feria de los 4 Valles
5
 Donar vida en vida: Cómo inscribirse como donante de Médula Ósea en Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -