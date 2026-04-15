Salud planifica la calidad sanitaria provincial

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante en Rawson la reunión de Planificación Anual de la Red Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente. El encuentro, realizado en las instalaciones de Vialidad Provincial, reunió a subsecretarios de la cartera sanitaria junto a directivos y equipos técnicos de hospitales de toda la provincia, incluyendo centros de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, Trelew, Rawson, El Maitén y nosocomios rurales.

El subsecretario de Hospitales, Sebastián Restuccia, resaltó la relevancia de la jornada y señaló que esto es muy importante porque la calidad es prioridad para la gestión. El funcionario adelantó que durante el presente año se pondrá el foco en la auditoría y en el trabajo relacionado al riesgo, mediante espacios formativos gestionados con instituciones de prestigio nacional e internacional.

Por su parte, la directora de Regulación de Políticas Sanitarias, Laura Pizzi, explicó que el objetivo es mantener un espacio transversal para mejorar la ejecución y el monitoreo de las estrategias de atención. La funcionaria detalló que ya diseñamos un plan de acción 2026, con sus componentes técnicos y los pasos a seguir de parte de cada componente de la red de calidad.

Un eje central del trabajo para este periodo será la capacitación para generar condiciones técnicas en cumplimiento de la normativa vigente. Sobre este punto, Pizzi recordó que Chubut fue la única provincia en adherir a la ley de Calidad y Seguridad Sanitaria y afirmó que necesitamos desarrollar capacidades técnicas, en el sistema y en los Comités de Calidad.

La planificación incluye además el Reconocimiento de Instituciones Comprometidas con la Calidad, otorgado por Nación, sumando este año una prueba piloto en la ruralidad con los hospitales de Dolavon, Gaiman y Gastre. Durante la actividad se trataron temas específicos como la identificación de pacientes, gestión de residuos hospitalarios, manejo de medicamentos de alto precio y protocolos quirúrgicos. Pizzi concluyó que la idea con la reunión fue lograr una mayor sinergia en el trabajo, estar mejor comunicados y escuchar a los equipos.



E.B.W.