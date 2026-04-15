Nuevas obras de cordón cuneta en Esquel

La Municipalidad de Esquel mantiene la ejecución de su plan de infraestructura vial con el objetivo de extender la red de cordón cuneta en diversos puntos estratégicos. Actualmente las cuadrillas trabajan sobre la calle Dante Brozzi, en el tramo que une la avenida Ameghino con 9 de Julio. Esta intervención forma parte de un paquete de trece cuadras proyectadas para esta etapa del programa urbano.

Al mismo tiempo se realizan tareas de hormigonado de ochavas en el barrio Luque para completar una extensión de ochocientos metros de obra. Por otro lado, ya concluyeron los trabajos en la intersección de Guido Spano y avenida Alvear, un sector clave debido a la pendiente que desciende desde el barrio Altos de la Cascada y que requería una solución estructural definitiva.

El intendente Matías Taccetta se refirió a la relevancia de estas tareas y manifestó que "son obras fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente en sectores de la ciudad que llevan muchos años esperando este tipo de infraestructura y donde nunca antes se habían realizado estos trabajos". El mandatario resaltó que la gestión busca dar soluciones concretas que tengan un impacto directo en el día a día de las familias a través de un esquema de trabajo ordenado.

Respecto al financiamiento y el apoyo social, el jefe comunal destacó la colaboración de los residentes en el proceso de transformación urbana. Al respecto, Taccetta señaló que "queremos agradecer a cada vecino por el compromiso y la responsabilidad, porque estas obras también se hacen con el aporte de la comunidad, que comprende la importancia de invertir en el desarrollo de la ciudad". De esta manera el municipio busca sostener el ritmo de las mejoras viales en los distintos barrios de la localidad.

E.B.W.