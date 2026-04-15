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15 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Donar vida en vida: Cómo inscribirse como donante de Médula Ósea en Esquel

El Banco de Sangre del Hospital Zonal convoca a vecinos de entre 18 y 40 años a sumarse al registro mundial de CPH. El trámite se realiza de forma sencilla durante una donación de sangre convencional.
Por Redacción Red43

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