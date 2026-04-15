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15 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: Abren las inscripciones para los Juegos Evita y los Juegos Comunales 2026

Hay tiempo hasta el 21 de abril para anotarse en una amplia variedad de disciplinas que incluyen atletismo, fútbol y tenis de mesa. Los interesados pueden realizar el trámite de forma online o acercarse a la Secretaría de Deportes local.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes anunció que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de los Juegos Comunales 2026 y los Juegos Nacionales Evita. Los jóvenes deportistas de la zona tienen tiempo hasta el próximo 21 de abril para registrarse en las distintas categorías y disciplinas disponibles.

 

El programa busca fomentar la integración y la actividad física a través de una competencia que abarca desde categorías infantiles hasta juveniles.

 

Disciplinas y Categorías

 

La oferta deportiva es extensa, destacándose especialmente el atletismo con diversas pruebas de pista y campo. Entre las categorías convocadas se encuentran:

 

Juegos Comunales: Categorías Sub 10 (clases 2016/17), Sub 12 (clases 2014/15) y Sub 14 (clases 2012/13).

 

Juegos Evita: Categoría Sub 15 (clases 2011, 2012 y 2013).

 

Además del atletismo —que incluye carreras de velocidad (50m a 600m), saltos, lanzamientos de bala, disco, jabalina y martillo—, las inscripciones también están abiertas para disciplinas como Tenis de Mesa y Futsal, con rangos de edad similares.

 

Cómo inscribirse

 

Para facilitar el acceso, la organización dispuso formularios de inscripción online a través de la página oficial de Chubut Deportes:

 

Juegos Comunales: Link de inscripción

 

Juegos Evita: Link de inscripción

 

Desde la Municipalidad recordaron que aquellos vecinos que tengan dudas o consultas pueden acercarse de manera presencial a la sede de la Secretaría de Deportes de Trevelin, donde recibirán asistencia para completar el proceso antes de la fecha límite.




M.G

 

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