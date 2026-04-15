Trevelin: Abren las inscripciones para los Juegos Evita y los Juegos Comunales 2026

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes anunció que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de los Juegos Comunales 2026 y los Juegos Nacionales Evita. Los jóvenes deportistas de la zona tienen tiempo hasta el próximo 21 de abril para registrarse en las distintas categorías y disciplinas disponibles.

El programa busca fomentar la integración y la actividad física a través de una competencia que abarca desde categorías infantiles hasta juveniles.

Disciplinas y Categorías

La oferta deportiva es extensa, destacándose especialmente el atletismo con diversas pruebas de pista y campo. Entre las categorías convocadas se encuentran:

Juegos Comunales: Categorías Sub 10 (clases 2016/17), Sub 12 (clases 2014/15) y Sub 14 (clases 2012/13).

Juegos Evita: Categoría Sub 15 (clases 2011, 2012 y 2013).

Además del atletismo —que incluye carreras de velocidad (50m a 600m), saltos, lanzamientos de bala, disco, jabalina y martillo—, las inscripciones también están abiertas para disciplinas como Tenis de Mesa y Futsal, con rangos de edad similares.

Cómo inscribirse

Para facilitar el acceso, la organización dispuso formularios de inscripción online a través de la página oficial de Chubut Deportes:

Juegos Comunales: Link de inscripción

Juegos Evita: Link de inscripción

Desde la Municipalidad recordaron que aquellos vecinos que tengan dudas o consultas pueden acercarse de manera presencial a la sede de la Secretaría de Deportes de Trevelin, donde recibirán asistencia para completar el proceso antes de la fecha límite.









M.G