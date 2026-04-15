Cholila se prepara para una nueva edición de la Feria de los 4 Valles

La comunidad de Cholila se alista para celebrar la 25ª edición de la Feria de los 4 Valles, un evento que se ha consolidado como un pilar fundamental para el encuentro social y el impulso económico de los productores y artesanos de la región. En esta oportunidad, la organización promete una propuesta renovada que combina las tradiciones locales con nuevas presentaciones.

El evento se posiciona como una vidriera estratégica para los emprendedores, artesanos y feriantes locales. A través de este espacio, se busca continuar fortaleciendo la Red de Feriantes de Cholila, promoviendo canales de comercialización directa y generando oportunidades genuinas de trabajo para los vecinos.

La grilla de actividades para esta edición aniversario incluye presentaciones artísticas de renombre local:

Danza: Se presentarán los grupos folclóricos “Querencias” y “Pilmaykeñ”, aportando el color de nuestras raíces.

Deporte y Salud: Por primera vez, la feria contará con la participación del Centro de Entrenamiento Vikingos, que presentará propuestas interactivas para el público presente.

Entretenimiento: No faltarán los tradicionales mini bingos, un clásico que invita a la participación de todas las familias.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad de la Comarca Andina a sumarse y "apoyar lo nuestro". La feria no solo es un lugar de compras, sino un espacio de encuentro pensado para recorrer, disfrutar y compartir, reafirmando la identidad de Cholila y su capacidad productiva.









M.G