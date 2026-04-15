Día Internacional del Ciclista: Esquel el lugar predilecto para los apasionados de la bici

Cada 15 de abril se celebra el Día Internacional del Ciclista, una fecha que rinde homenaje a quienes eligen la bicicleta no solo como un medio de transporte sustentable, sino como un estilo de vida y una disciplina deportiva de alto rendimiento. En este contexto, Esquel se posiciona con fuerza como una de las ciudades predilectas de la Patagonia para el desarrollo de esta actividad.

Nuestra ciudad cuenta con un entorno geográfico envidiable que combina senderos de montaña, ascensos técnicos y rutas escénicas. Lugares como la Reserva Natural Laguna La Zeta, los senderos del cerro La Cruz y los caminos hacia La Hoya son escenarios naturales que atraen tanto a ciclistas locales como a turistas que buscan desafíos de primer nivel.

Lo que distingue a Esquel es su vibrante agenda deportiva. A lo largo del año, la ciudad es sede de numerosas competencias que convocan a cientos de corredores de todo el país. Desde las exigentes pruebas de Mountain Bike (MTB) y el Descenso (DH), hasta las tradicionales carreras de ruta.



Precisamente, este espíritu competitivo se verá reflejado este fin de semana con la realización de la 31° edición de la Trepada a La Hoya, una de las carreras más clásicas y esperadas que une la ciudad con la base del CAM. El evento tendrá lugar el próximo domingo 19 de abril, poniendo a prueba una vez más la resistencia de los atletas de la región.

Eventos de este renombre han consolidado a la zona como un polo competitivo, fomentando el crecimiento de escuelas de ciclismo y la formación de deportistas que representan a Esquel en escenarios nacionales e internacionales.

Los beneficios de las dos ruedas

Más allá de la competencia, el Día del Ciclista busca promover los beneficios del uso de la bicicleta:

Salud Cardiovascular y Muscular

El ciclismo es un ejercicio aeróbico de bajo impacto, lo que lo hace ideal para personas de todas las edades. Al pedalear, el corazón bombea sangre con mayor eficiencia, reduciendo el riesgo de enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares.

Fortalecimiento del "tren inferior": Trabaja intensamente cuádriceps, isquiotibiales y glúteos.

Cuidado articular: A diferencia del running, el peso del cuerpo recae sobre el asiento, evitando el impacto directo en rodillas y tobillos.

Capacidad pulmonar: Mejora la oxigenación general, lo que se traduce en mayor energía para el día a día.

Un "Antídoto" para el Estrés y la Salud Mental

La práctica de ciclismo libera endorfinas y dopamina, conocidas como las hormonas de la felicidad. En una ciudad como Esquel, el contacto con la naturaleza potencia este efecto.

Combate la ansiedad: El ritmo constante del pedaleo tiene un efecto casi meditativo que ayuda a desconectar de las preocupaciones diarias.

Mejora la calidad del sueño: La actividad física regular ayuda a regular el ciclo circadiano, permitiendo un descanso más profundo.

Autoestima: Superar desafíos, como subir la cuesta de La Zeta o completar la Trepada a La Hoya, genera una sensación de logro y confianza personal.

Impacto en la Economía Familiar

En el contexto actual, la bicicleta se presenta como la herramienta de ahorro más eficaz para el vecino.

Cero combustible: El ahorro en nafta es inmediato, especialmente para traslados cortos dentro de la ciudad.

Mantenimiento económico: Mantener una bicicleta es significativamente más barato que los costos de seguro, patente y mecánica de un automóvil.

Sustentabilidad y Conciencia Ambiental

La bicicleta es el vehículo más eficiente y ecológico del planeta.

Sin emisiones: No emite gases de efecto invernadero ni partículas contaminantes, ayudando a preservar la pureza del aire de nuestra cordillera.

Contaminación sonora: El silencio de la bicicleta mejora la calidad de vida urbana, reduciendo el ruido molesto en las calles de la ciudad.

El Ciclismo como Factor Social

Pedalear fomenta el sentido de pertenencia. En Esquel, las "salidas grupales" son una forma de socializar y conocer gente nueva.

Turismo Activo: El cicloturismo permite descubrir rincones de la Patagonia que son inaccesibles en auto, valorizando el patrimonio natural y generando empleo local en servicios de guía y reparaciones.





M.G