Colan Conhué y Aldea Epulef suman un nuevo consultorio virtual de Psicología

A través de la Oficina de Comunicación a Distancia y Telesalud del Hospital Zonal de Esquel, se coordinó la apertura del Consultorio de Psicología con modalidad virtual para las localidades de Colan Conhué y Aldea Epulef.

Anteriormente, la profesional debía trasladarse desde el Hospital Rural de Tecka a las localidades, articulando previamente con el equipo sanitario y las familias, implicando un recorrido importante de distancia, además de significativo y complejo por cuestiones climáticas y logísticas.

Desde el pasado 21 de marzo y a través del proyecto que se impulsa desde la Oficina de Comunicación a Distancia Telesalud, la atención de salud mental se realizará los días sábados, cada 15 días.

La Gestión de Turnos se mantendrá a partir del trabajo coordinado y mediante herramientas digitales entre la profesional de psicología y los agentes de los Puestos Sanitarios (Enfermería y Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno), quienes son el nexo clave con cada paciente y sus familias.

Esta actualización es un paso fundamental para optimizar los recursos logísticos y garantizar la continuidad del servicio de atención en la zona rural.

SL