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15 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Colan Conhué y Aldea Epulef suman un nuevo consultorio virtual de Psicología 

A través de la Oficina de Comunicación a Distancia y Telesalud, el Hospital Zonal de Esquel suma respuesta a una necesidad de las localidades rurales.
Por Redacción Red43

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Colan Conhué y Aldea Epulef suman un nuevo consultorio virtual de Psicología

 

A través de la Oficina de Comunicación a Distancia y Telesalud del Hospital Zonal de Esquel, se coordinó la apertura del Consultorio de Psicología con modalidad virtual para las localidades de Colan Conhué y Aldea Epulef.

 

Anteriormente, la profesional debía trasladarse desde el Hospital Rural de Tecka a las localidades, articulando previamente con el equipo sanitario y las familias, implicando un recorrido importante de distancia, además de significativo y complejo por cuestiones climáticas y logísticas. 

 

Desde el pasado 21 de marzo y a través del proyecto que se impulsa desde la Oficina de Comunicación a Distancia Telesalud, la atención de salud mental se realizará los días sábados, cada 15 días.

 

La Gestión de Turnos se mantendrá a partir del trabajo coordinado y mediante herramientas digitales entre la profesional de psicología y los agentes de los Puestos Sanitarios (Enfermería y Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno), quienes son el nexo clave con cada paciente y sus familias.   

 

 Esta actualización es un paso fundamental para optimizar los recursos logísticos y garantizar la continuidad del servicio de atención en la zona rural. 

 

SL

 

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