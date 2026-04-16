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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

PAMI: preocupación por recorte en el pago a médicos y posible cobro de coseguro

El presidente del Consejo del Adulto Mayor, Carlos De Leonardis, señaló que la medida vuelve inviable el servicio de médicos de cabecera y que los afiliados terminarían pagando la diferencia. 
Por Redacción Red43

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La situación de los jubilados con PAMI atraviesa un nuevo capítulo de incertidumbre tras la decisión del organismo de recortar los ingresos de los médicos de cabecera. De Leonardis advirtió que esta modificación unilateral representa una quita de hasta el 70% para los profesionales, lo que pone en serio riesgo la continuidad de la atención médica en el sistema PROSATE de Esquel.

 

"Nos vamos a quedar sin médicos de cabecera, que es un sistema que funciona muy bien acá en Esquel. Realmente corremos riesgos de que esto desaparezca", afirmó el entrevistado. Ante el desfinanciamiento, la alternativa que surge desde la obra social es que los propios jubilados comiencen a abonar una diferencia para sostener el servicio.

 

El referente explicó que esta situación es similar a lo ocurrido recientemente con la cobertura de remedios. "Lo que pagaba PAMI, ahora lo vamos a pagar entre PAMI y los afiliados. Es un problema que momentáneamente no le encontramos la solución porque las decisiones se toman en Buenos Aires", detalló sobre el carácter verticalista de la institución.

 

Respecto a la posibilidad de implementar un pago extra, propuso que se aplique un criterio de equidad para proteger a los sectores más vulnerables. "Aquel que cobra la mínima y que no le alcanza ni para comer, debería quedar exceptuado de tener que pagar ese coseguro", consideró, comparando la situación con los subsidios energéticos.

 

La esperanza del sector está puesta ahora en la intervención política de los mandatarios regionales. En ese sentido, De Leonardis valoró la postura del gobernador Ignacio Torres, quien buscará revertir la medida en Buenos Aires. "Sabemos que Torres no va a ser el único gobernador que va a ir a hablar con PAMI para ver si se puede echar para atrás esta medida", finalizó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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