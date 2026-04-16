Prevención en Trevelin: charlas sobre grooming, bullying y delitos digitales

La Policía Comunitaria de Trevelin continúa fortaleciendo su trabajo preventivo en la comunidad mediante una serie de actividades orientadas a la concientización y el acompañamiento de vecinos e instituciones.

En este marco, se llevan adelante charlas informativas en establecimientos educativos de la localidad, destinadas a alumnos de nivel primario y secundario. Estas jornadas buscan generar espacios de reflexión y brindar herramientas sobre problemáticas actuales como el bullying, el grooming, el uso responsable de internet, la identidad y la privacidad digital.

La propuesta no se limita únicamente a los estudiantes, sino que también incluye encuentros con docentes y padres. En estos espacios se ofrece información sobre los riesgos asociados al uso de dispositivos electrónicos, los juegos en red y, especialmente, el delito de grooming, promoviendo un mayor control y acompañamiento por parte de los adultos.

Desde la fuerza destacaron la buena recepción de estas iniciativas por parte de las instituciones educativas, que se muestran comprometidas con el abordaje de estas problemáticas. Además, al finalizar cada jornada, los alumnos realizan devoluciones que permiten detectar situaciones que los afectan, facilitando un posterior seguimiento.

En paralelo, y en el contexto de la reciente aprobación de la Ley 27.801 vinculada al nuevo régimen penal juvenil, se reforzaron estas acciones incorporando información sobre el alcance de la normativa, sus objetivos y las posibles consecuencias legales para adolescentes a partir de los 14 años, cuya implementación está prevista para septiembre.

Como parte de las estrategias de prevención, la Policía Comunitaria también participó con un stand informativo en la Expoferia de Artesanos y Productores, donde brindó asesoramiento directo a los vecinos y difundió material sobre diversas problemáticas actuales.

Asimismo, durante controles vehiculares, se realiza la entrega de folletería preventiva con información sobre estafas virtuales y hackeo de WhatsApp, con el objetivo de alertar a la población y brindar herramientas para evitar este tipo de delitos.

De cara a los próximos meses, se proyecta ampliar el alcance de estas iniciativas a otros puntos de la jurisdicción, incluyendo las localidades de Carrenleufú y José de San Martín, donde se prevé la realización de nuevas charlas.

Estas acciones se desarrollan en el marco de los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía, el Área de Policía Comunitaria y la Dirección de Género con sede en Rawson, consolidando el trabajo interinstitucional y el compromiso con la prevención y el bienestar de la comunidad.

R.G.