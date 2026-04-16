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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Duro discurso del Papa León XIV en su gira por África

El líder católico criticó fuertemente a los líderes que impulsan conflictos bélicos y destinan fortunas a armamentos, asegurando que la paz debe ser abrazada y no inventada por la humanidad. 
Por Redacción Red43

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En el marco de su viaje apostólico por Camerún, el Papa León XIV pronunció un contundente discurso ante autoridades políticas y civiles en el que analizó la compleja situación geopolítica actual. Durante su alocución, el mandatario de la Iglesia Católica lamentó el avance de la violencia y la falta de voluntad para alcanzar consensos globales que terminen con el sufrimiento de los pueblos más vulnerables.

 

"El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos", afirmó el Pontífice con firmeza al referirse a quienes tienen el poder de decidir sobre el inicio de las guerras. En su mensaje, hizo especial hincapié en el contraste entre las necesidades básicas de la población mundial y los recursos económicos que se pierden en la carrera armamentista.

 

Sobre la responsabilidad de los gobernantes, León XIV señaló que la máxima autoridad no puede desentenderse del dolor humano generado por las armas. "La paz no es algo que debamos inventar, sino algo que debemos abrazar", sentenció durante la ceremonia, instando a los presentes a realizar un examen de conciencia sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.

 

La gira del Papa continúa por la región africana, donde busca llevar un mensaje de reconciliación en zonas marcadas por conflictos internos y separatistas. En sus intervenciones, volvió a apuntar contra los que denominó como artífices de la guerra, exigiendo un cambio de rumbo inmediato para evitar mayores catástrofes humanitarias.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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