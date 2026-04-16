Esquel: comienza el Encuentro de Hilanderas con talleres y desfile de prendas naturales

Este viernes 17 y sábado 18 de abril, nuestra ciudad recibirá a artesanas y artesanos de diversas regiones de Chubut para celebrar el 2° Encuentro Provincial y 5° Encuentro Regional de Hilanderas. El evento, organizado de manera conjunta por la Subsecretaría de Cultura de Esquel, la provincia y el área de Pueblos Originarios, busca consolidar un espacio de intercambio de saberes y fortalecimiento de la identidad local.

La subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, destacó que el encuentro tiene como objetivo central generar un espacio de formación y visibilización. Durante las dos jornadas, el Gimnasio Municipal albergará capacitaciones que van desde el hilado básico hasta técnicas complejas de telar.

Talleres y especialistas invitados

Uno de los puntos fuertes de esta edición es la presencia de Juan Pablo Müller, artesano proveniente de San Luis, quien brindará un taller sobre telar Pampa y técnica de urdimbre. Müller, que recorrió más de 1.600 kilómetros para participar, subrayó la importancia de recuperar técnicas que se han ido perdiendo en la Patagonia y compartirlas con las comunidades locales.

La grilla de capacitaciones también incluye:

Vellón a la prenda: a cargo de Alda Torres (Gaiman).

Fieltro: dictado por Cecilia Salerno (Gaiman).

Tintes naturales: coordinado por Patricia Leufeman e Irma Castillo, del taller municipal "Pertenecer".

Charla sociológica: "La historia detrás de la venta", por María Verónica Chayna.

Concurso y Feria abierta a la comunidad

El viernes a las 17:00 horas se realizará la inauguración oficial, seguida del Concurso de Hilanderas, una de las instancias más esperadas. Gabriela Carrimán, educadora de telar de los talleres Pertenecer, explicó que la competencia evaluará la destreza en el uso del huso y la rueca, tanto para principiantes como para avanzados.

El sábado, la actividad se abrirá a todo el público de Esquel:

De 15:00 a 21:00 hs: Feria de hilanderas y artesanos.

18:00 hs: Gran desfile de indumentaria. Se podrán apreciar piezas únicas realizadas en telar Mapuche con lanas hiladas a mano y teñidas con productos naturales como saúco, cáscara de nuez y cebolla.

20:00 hs: Cierre artístico y musical.

Desde la organización invitaron a todos los vecinos a sumarse y conocer de cerca este oficio ancestral que, según destacan las educadoras, produce prendas cuyos colores naturales pueden perdurar más de 100 años.









M.G