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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Independiente recibe a Carossi Básquet en el inicio del torneo de la Asociación de Bariloche

Será este sábado en el Gimnasio “Pioneros del 30” en las categorías U9, U11 y U13.
Por Redacción Red43

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Y los peques salen a la cancha y no hay nada más lindo que eso. Se entrena para eso, para competir contra otros equipos que tiene camisetas diferentes. Claro que, a esta edad, más que competir es participar, es jugar, es hacerse de amigos.

 

Este sábado arrancará un nuevo campeonato de las categorías formativas donde se medirán los elencos de Independiente Deportivo ante Carossi Básquet.

 

La jornada arrancará a las 17 horas, con el encuentro en la categoría U9, luego a las 18.30 hs está programado el partido de la categoría U11, en tanto a las 20 horas será el momento para la divisional U13.

 

Lo increíble de estos partidos, es que corresponden a la primera fecha del torneo de la Asociación de Básquet de Bariloche.

 

Increíble, del torneo formativo de la Asociación de Bariloche, donde toman parte de este torneo un total de 10 clubes, donde jugarán todos contra todos (en nueve fechas), para luego a mediados de junio jugar las finales de cada una de las categorías, todos esos partidos en San Carlos de Bariloche.

 

Es este torneo de categoría formativas, además de los equipos de Esquel, toman parte los elencos de Pehuenes, CUBA, Escuela Municipal N°3, CEF N°8, Carpinteros de Villa La Angostura, Escuela Municipal N°2, Deportivo Nahuel y New Lawn.

 

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