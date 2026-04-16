Empresa láctea SanCor: ¿Pidió su propia quiebra?

La situación de SanCor llegó a un punto de no retorno. Luego de años de crisis financiera, intentos de salvataje fallidos y una parálisis productiva que se profundizó en los últimos meses, la conducción de la cooperativa decidió solicitar formalmente su propia quiebra. Esta medida marca el desenlace más temido para una de las firmas más emblemáticas del sector lácteo argentino, que supo ser líder en el mercado regional.

La crisis tiene un impacto directo y devastador sobre los trabajadores. Según trascendió de fuentes gremiales y del entorno de la empresa, gran parte del personal no percibe sus haberes de manera completa desde hace ocho meses. Esta irregularidad en los pagos generó un clima de tensión constante y medidas de fuerza que terminaron de resentir la operatividad de las plantas que aún permanecían activas.

La deuda acumulada por la firma es astronómica. Se estima que el pasivo exigible asciende a los 120 millones de dólares, repartidos entre proveedores, organismos estatales y entidades bancarias. A pesar de los diversos planes de reestructuración y la búsqueda de socios estratégicos o inversores externos que se barajaron en las últimas temporadas, ninguna de las alternativas logró dar aire suficiente a la caja de la cooperativa.

Representantes del sector expresaron su preocupación por lo que esto significa para la industria nacional. "Se trata de un final muy triste para una marca que está en la heladera de todos los argentinos, pero la carga financiera y el conflicto laboral hicieron que la continuidad fuera insostenible", señalaron fuentes vinculadas al proceso. Ahora, la Justicia deberá determinar los pasos a seguir para el remate de activos y la liquidación, en un escenario donde la prioridad será intentar dar respuesta a los salarios adeudados.

E.B.W.