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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Se viene la 31° edición de La Trepada de La Hoya: últimas horas de inscripción para un clásico del MTB

Con más de 150 inscriptos y la presencia de corredores de elite regional, la tradicional carrera de Esquel presenta un circuito renovado. El sábado será el turno de los más chicos con la "Mini Trepada".
Por Redacción Red43

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La histórica competencia de mountain bike de nuestra ciudad se prepara para una edición que promete ser épica. En una conferencia de prensa realizada en la Residencia Deportiva, los organizadores y referentes del ciclismo local brindaron precisiones sobre el evento que tendrá su epicentro este fin de semana.

 

Hernán Maciel, responsable del área de deportes, destacó el nivel de consultas y la vigencia de la prueba: “Ya estamos a punto de lo que va a ser la 31 edición de La Trepada de la Hoya. La verdad que muy contento con la cantidad de personas que están consultando y que se siga haciendo una carrera tan tradicional para el ciclismo de mountain bike de nuestra ciudad”.

 

Sobre los plazos para participar, Maciel recordó: “Invitamos a todos, son los últimos dos días de inscripción, hoy jueves y mañana viernes, que se van a estar desarrollando a través de la página de la Municipalidad”. Además, confirmó que la vara está alta: “Llegamos a los 150 y estamos esperando los últimos dos días que son de más anotados. Hay aproximadamente 50 corredores que ya vienen a visitarnos de la región”.

 

El sábado será el turno de los más pequeños. Natalia Delgado brindó detalles sobre la actividad infantil: “El sábado estaremos ya concentrando desde las 16 horas organizando todo para que corran los más chiquitos. Empezamos con la categoría pata pata que es de 2 a 3, hasta 7 años. Vamos a estar ahí en el local en Ruta Andina y se le va a hacer una fiesta bien linda a los más pequeños”.

 

Delgado aclaró que para los niños la flexibilidad es mayor: “Ellos también se pueden inscribir en el momento, no como los grandes, para que puedan participar todos. Sólo el seguro que es 3 mil pesos”.

 

Luciano Cretton, encargado del armado del recorrido, explicó las modificaciones realizadas este año para priorizar la seguridad: “Este año tenemos una pequeña modificación; se sacó la trepada del Loli debido a que está en mal estado y corremos riesgo de que alguna persona se caiga y se lastime”.

 

Cretton describió un trazado variado: “El circuito es muy parecido al año pasado. Se va a largar del municipio con largada controlada hasta Irigoyen... es entretenido, tenés sendero, tenés calle y bueno, tenés bastante subida que es por ahí lo que más tenemos en Esquel”. Respecto a las bajadas, advirtió: “El sendero está muy bueno, se puede bajar fuerte pero también hay que tener un poco de cuidado porque hay una parte donde hay raíces y un par de curvas con árboles”.

 

Finalmente, Sandro Miranda puso en valor la importancia de esta carrera para los atletas locales: “Es una historia de esta carrera que es muy rica, muchos corredores de Esquel han podido ganarla y después estuvieron participando en carreras nacionales. Nos deja en la historia de la provincia con una carrera tradicional”.

 

Miranda también reflexionó sobre la dureza de la prueba: “Es una carrera que es muy dura. Es para estar presente, para disfrutarla y sufrirla también, porque la verdad que el ciclista es un sufrimiento raro el que sentimos, que nos gusta. Es apta para cualquiera de los chicos que quisiera hacerlo”.





M.G

 

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