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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Un total de 89 partidos de Padel se jugarán este fin semana en Esquel

Rumbo al Nacional. Llegó el momento para las categorías pares. Hay anotados un total de 55 parejas
Por Redacción Red43

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Lo mejor del Padel de la provincia estará nuevamente en nuestra ciudad. Es que este viernes comenzará la segunda parte de la primera fecha clasificatoria al Nacional, ahora con las categorías pares donde hay anotados un total de 55 parejas.

 

Los complejos que se usarán para este certamen son tres: Esquel Padel (como sede central); Complejo Impulso y Los Eiros Padel.

 

Serán cuatro las categorías que tomarán parte de este torneo, donde en Cuarta Damas se anotaron cuatro parejas (jugarán todas contras todas, asegurándose tres partidos).

 

Un gran partido a observar será el que protagonizarán Karin Bestene – Dana Roberts ante Paola Mauro y su nueva compañera, Valentina Parodi.

 

Este encuentro está pautado para el domingo a las 15.15 hs en la cancha 1 de Esquel Padel.

 

Por su parte, en sexta damas, se anotaron 13 parejas donde jugarán en cuatro zonas (una de cuatro y las otras de tres) donde clasificarán las nueve mejores parejas para la fase de octavos de final.

 

En lo que respecta a la categoría de sexta caballeros, hay anotados un total de 27 parejas (9 zonas de 3, clasificando para la fase de 16avos final los dos mejores clasificados de cada zona.

 

En tanto en cuarta caballeros, son 11 parejas las que están anotadas, jugando la fase clasificatoria en tres zonas (dos de cuatro y una de tres).

 

La jornada deportiva arrancará este viernes a las 14 hs en Esquel Padel, 15 horas en Los Eiros y a las 17.30 hs en Impulso Complejo Deportivo.

 

Las finales, que serán tres, se jugarán el domingo a partir de las 16.30 hs.  

 

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