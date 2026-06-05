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05 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Todo listo para la Copa de Oro Sur Femenina de Futsal

Se jugará desde el domingo 7 hasta el viernes 12 de junio
Por Redacción Red43

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El Gimnasio Municipal de Esquel y el SUM de la Escuela 112 serán las sedes del torneo Nacional de Futsal Femenino Copa de Oro Sur, torneo que comenzará este domingo y se extenderá hasta el día viernes 12 con la gran final del certamen.

 

Un total de 16 equipos tomarán parte de este campeonato, remarcando que los dos primeros ascenderán a la divisional de Honor del Futsal Femenino 2027.

 

La Asociación Futsal Esquel dio a conocer el cronograma de partidos de la etapa clasificatoria de la Copa de Oro Sur Femenina de Futsal que tendrá lugar, desde el 7 al 12 de junio, en Esquel.

 

Los partidos se jugarán, en su mayoría, en el Gimnasio Municipal de Esquel y también (en la jornada del lunes 8 y martes 9) habrá encuentros en el SUM de la Escuela 112.

 

Un total de 16 equipos tomarán parte de este campeonato, remarcando que los dos primeros ascenderán a la divisional de Honor del Futsal Femenino 2027.

 

Recordemos que siete equipos que participarán del torneo en Esquel son de la cordillera, cinco de ellos de la AFE y otros dos de la Rojinegra, con la particularidad que Fontana de Trevelin jugará con dos equipos, donde uno representa a la Asociación Futsal Esquel y el otro a la Asociación Rojinegra de Trevelin.

 

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