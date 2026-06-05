El último adiós: miles de fanáticos despiden al Indio Solari en Plaza de Mayo

La noticia del fallecimiento de Carlos Alberto "El Indio" Solari transformó el dolor de millones de argentinos en una manifestación colectiva e histórica. A pocas horas de conocerse la triste noticia en la mañana de este viernes, una multitud comenzó a concentrarse de manera espontánea en la Plaza de Mayo para fundirse en un abrazo ricotero y rendirle homenaje al máximo ícono del rock nacional.

Las inmediaciones de la histórica plaza se tiñeron rápidamente con banderas, remeras y flores. Las lágrimas se mezclaron con los cantos que marcaron a varias generaciones.

"Vivir solo cuesta vida": la mística se vuelve eterna

Tras confirmarse la partida física del artista a sus 77 años, la respuesta de sus fieles no se hizo esperar. El epicentro político y social del país se convirtió esta tarde en el templo del primer gran tributo popular, donde el clásico "Juguetes perdidos" y los himnos de Oktubre fueron cantados a capela por miles de personas que se reunieron para despedir a uno de los músicos más queridos de la Argentina.

La muerte del Indio Solari cierra la era más influyente del rock en castellano, pero la masiva movilización popular dejó en claro que su obra ya es eterna y que la mística ricotera seguirá latiendo en el corazón de su gente.