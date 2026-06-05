Se presentó la 35° edición del Tetra Douglas Berwyn

En las instalaciones del Club Andino de Esquel se llevó a cabo la presentación oficial de la trigésimo quinta edición del Tetratlón Douglas Berwyn, considerada la máxima competencia deportiva de la ciudad. El encuentro contó con la presencia del presidente del club, Ricardo Bestene, el director de la carrera, Miguel Arza, el coordinador de Educación Física de la Región III, Mario González París, y autoridades municipales y provinciales, entre ellos Lucas De Godos por Chubut Deportes, Hernán Maciel y el presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez.

Durante el lanzamiento, Ricardo Bestene destacó la continuidad de Miguel Arza al frente de la dirección de la competencia y remarcó un emotivo gesto por parte de Paloma Korn, quien obsequió una cantidad importante de diapositivas con la historia de La Hoya y del Club Andino, las cuales serán digitalizadas para los archivos de las bibliotecas municipales. "Damos el puntapié inicial hoy a la trigésimo quinta edición", expresó Bestene, agradeciendo el apoyo de los organismos públicos y de las entidades intermedias que hacen posible la logística del evento.

Por su parte, Miguel Arza se refirió a los aspectos técnicos de la prueba y manifestó sus expectativas para la presente temporada invernal. "Esperemos este año que tengamos nieve, no como el año pasado que fue una temporada atípica. Así que esperemos que haya una buena nevada y se pueda hacer el Tetra completo, como ha sido siempre", señaló. En caso de que las condiciones climáticas no acompañen en la montaña, el director anticipó que se replicará el formato de trekking para la primera etapa, manteniendo el resto del circuito con leves modificaciones en el tramo de mountain bike.

Una de las principales apuestas para esta edición es la masificación del Tetra Escolar. Mario González París detalló que el proyecto fue aprobado por la Subsecretaría de Educación y está destinado a alumnos de cuarto a séptimo año de escuelas secundarias. "La idea es que los chicos de las escuelas secundarias de orientación puedan participar, cada institución con dos equipos mixtos", explicó, y agregó que el objetivo es que esta propuesta sirva como semillero para futuros deportistas.

Por su parte, Lucas De Godos transmitió el acompañamiento de Chubut Deportes y el saludo del titular del área, Milton Reyes, quien por cuestiones de agenda no pudo asistir pero garantizó el respaldo al evento. El funcionario manifestó el orgullo de ser parte de esta nueva edición y compartió un recuerdo personal muy emotivo que lo remonta a su infancia, cuando junto a sus hermanos vivía en el barrio Estación y subía por el pinar para presenciar la carrera y alentar al reconocido atleta local "Loly" Roberts. Finalmente, De Godos felicitó a la comisión directiva del Club Andino Esquel, deseó el mayor de los éxitos para el desarrollo de la prueba e invitó formalmente a los jóvenes de las escuelas y a todos los atletas del ámbito local, provincial y nacional a sumarse y participar del tetratlón.

El Subdirector de Deportes Hernán Maciel también sumó su invitación a la comunidad y alentó a los vecinos a participar, ya sea de forma individual o bajo la modalidad de equipos. "Son cuatro disciplinas que involucran varias partes del cuerpo, entonces se van cansando diferente y se puede llegar tranquilamente a la meta", aseguró. En sintonía, Lucas De Godos transmitió el acompañamiento de Chubut Deportes y recordó con emoción cómo desde su infancia seguía la carrera desde el sector de El Pinar.

Respecto a las inscripciones, Bestene confirmó que la página web estará habilitada en los próximos días. Aunque los montos finales se conocerán próximamente, el presidente del Club Andino adelantó que la premisa de la comisión es mantener tarifas accesibles para asegurar una alta convocatoria. "Siempre la decisión de la comisión en materia de tarifas del Tetra es hacer lo más barato posible, cosa que permita la participación de la mayor cantidad de atletas", concluyó, remarcando que para el caso de los equipos escolares el costo será mínimo.

EBW