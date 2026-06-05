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05 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

La Escuela 7722 se prepara para vivir una nueva edición del Tetratlón de Esquel

Docentes y estudiantes de la institución con orientación en Educación Física participarán con equipos mixtos y colaborarán activamente en la organización del evento deportivo.
Por Redacción Red43

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La Escuela N° 7722, institución con orientación en Educación Física, ha confirmado una vez más su participación activa en el próximo Tetratlón de Esquel. Juan Manuel Crespo, docente de la institución, destacó la trayectoria de la escuela en este evento, del cual forman parte casi ininterrumpidamente desde 2019.

 

Para esta edición, la propuesta de la escuela es integral: "La idea, tras la invitación de Mario, es participar con dos equipos de estudiantes mixtos y también como docentes con un grupo de profes que siempre estamos haciendo actividad física", explicó Crespo.

 

Más allá de la participación deportiva, el docente resaltó la relevancia pedagógica de sumarse a una competencia de esta magnitud: "Como nuestra escuela tiene orientación en educación física, se trabaja mucho el tema de organización de eventos deportivos, entonces la idea también es sumarnos en ese sentido a la organización, ayudar en lo que podamos y colaborar con un evento tan importante como es el Tetra".

 

Crespo valoró la importancia de que los alumnos tengan un rol activo: "Está bueno que los chicos sean parte y que también aprendan cómo se organiza este evento, que debe ser el más importante de la ciudad".

 

Finalmente, el docente extendió una invitación a las demás instituciones locales: "Estaría buenísimo que las otras escuelas también se sumen. Invitamos a todos a participar, la verdad es que va a ser una fiesta para todos y eso es lo importante".




M.G

 

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