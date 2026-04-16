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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: dictarán un curso intensivo sobre tecnología láser en odontología

La capacitación, a cargo del odontólogo Lucas García Puente, se realizará el 13 de mayo en el Círculo Odontológico de Esquel e incluirá workshop, materiales, coffee break y almuerzo.
Por Redacción Red43

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El miércoles 13 de mayo se llevará a cabo en Esquel un curso intensivo sobre tecnología láser y LED aplicada a la odontología, una propuesta de formación orientada a profesionales interesados en incorporar nuevas herramientas a su práctica clínica.

 

La capacitación estará a cargo del odontólogo Lucas García Puente y se desarrollará de 9:00 a 18:00 horas en las instalaciones del Círculo Odontológico de Esquel, ubicado en Alberdi 619.

 

 

 

Durante la jornada se brindará una introducción a la tecnología láser y LED, además de profundizar en sus distintas aplicaciones dentro del campo odontológico, incluyendo usos quirúrgicos, descontaminantes, estimulantes y analgésicos.

 

El curso incluirá un workshop práctico con materiales, así como también coffee break y almuerzo para los asistentes, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa de formación.

 

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al número 2944 681508.

 

 

 

R.G.

 

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