Esquel: dictarán un curso intensivo sobre tecnología láser en odontología

El miércoles 13 de mayo se llevará a cabo en Esquel un curso intensivo sobre tecnología láser y LED aplicada a la odontología, una propuesta de formación orientada a profesionales interesados en incorporar nuevas herramientas a su práctica clínica.

La capacitación estará a cargo del odontólogo Lucas García Puente y se desarrollará de 9:00 a 18:00 horas en las instalaciones del Círculo Odontológico de Esquel, ubicado en Alberdi 619.

Durante la jornada se brindará una introducción a la tecnología láser y LED, además de profundizar en sus distintas aplicaciones dentro del campo odontológico, incluyendo usos quirúrgicos, descontaminantes, estimulantes y analgésicos.

El curso incluirá un workshop práctico con materiales, así como también coffee break y almuerzo para los asistentes, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa de formación.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al número 2944 681508.

R.G.