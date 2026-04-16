Trevelin: convocan a grupos para el Festival por el Día Internacional de la Danza

La Secretaría municipal de Cultura y Educación, a través del Centro Cultural Municipal, abrió la convocatoria para todos los grupos e institutos de danzas de la localidad que deseen formar parte del Festival por el Día Internacional de la Danza. El evento tendrá lugar el próximo 29 de abril en las instalaciones del Salón Central Municipal.

Los grupos interesados en participar deberán completar un formulario de inscripción de manera online a través del enlace https://surl.li/neqrvc para registrar su presentación.

Según se informó desde la organización, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 20 de abril inclusive.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden dirigirse personalmente a la sede del Centro Cultural Municipal, ubicada en la Avenida San Martín 339. También se encuentra disponible el correo electrónico centroculturaltrevelin@gmail.com para canalizar cualquier duda sobre el evento.

E.B.W.