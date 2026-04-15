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Por Redacción Red43

Sábado de zapada y micrófono abierto en la pizzería y cervecería Futalaufquen

El local ubicado en calle Rivadavia 740, abre su espacio para distintas actividades y una de ellas es la intervención musical y artística éste fin de semana.
Por Redacción Red43

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La nueva pizzería y cervecería Futalaufquen, ubicada en calle Rivadavia 740, abre su espacio para distintas actividades y una de ellas es la intervención musical y artística.

 

Luego de inaugurar el escenario con las bandas de metal Hodos, las versiones de Anónimos y la invitación a más propuestas, éste sábado será la oportunidad perfecta para conocer su escenario en forma distendida, en el formato de micrófono abierto y zapada.

 

La invitación es también para bailarines y propuestas abiertas, para compartir mientras se degustan sus pizzas y cervezas regionales.

 

El día sábado 18 de abril, desde las 21 horas, la invitación es a traer tu instrumento, pista o simplemente las ganas de compartir en el nuevo espacio local.

 

SL

 

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