Netflix confirmó la segunda temporada de El Eternauta

La plataforma Netflix confirmó que la serie El Eternauta tendrá segunda temporada. El anuncio fue realizado por Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica, durante una presentación estratégica de la compañía.

La producción, inspirada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y adaptada por un equipo liderado por Bruno Stagnaro, se encuentra actualmente en etapa de preproducción.

Más episodios y continuidad de la historia

Según se informó, la segunda temporada de El Eternauta contará con ocho episodios, dos más que la primera entrega. La nueva etapa buscará avanzar en el desarrollo de la trama y profundizar en elementos centrales del universo narrativo.

Entre los aspectos adelantados, se anticipó la presencia de “Los Manos”, figuras determinantes dentro de la invasión alienígena que estructura la historia. Su aparición marcará un punto de inflexión en el relato.

Además, se adelantó la recreación de una de las escenas más recordadas de la obra original: la batalla en el estadio de River Plate, que se perfila como uno de los momentos más fuertes de la nueva temporada.

Un fenómeno desde su estreno

La primera temporada de El Eternauta, estrenada en 2025, tuvo como protagonista a Ricardo Darín y logró un impacto inmediato a nivel internacional.

En sus primeros días, la serie alcanzó 10,8 millones de reproducciones y se posicionó en el Top 10 de Netflix en 87 países, consolidándose como una de las producciones de habla no inglesa más vistas en ese momento.

El éxito también se vinculó con el interés por una historia que combina ciencia ficción con una fuerte impronta social, en un contexto urbano reconocible.

Preguntas abiertas y lo que viene

El final de la primera temporada dejó varios interrogantes en torno al destino de los personajes y a los sucesos ocurridos en el barrio de Núñez, uno de los escenarios centrales de la trama.

La segunda entrega buscará retomar esas líneas narrativas y expandir el universo planteado, incorporando nuevos conflictos y desarrollos.

El avance hacia momentos emblemáticos de la historieta original sugiere una apuesta por profundizar el relato y acercarlo a sus pasajes más recordados.

Adaptación con proyección internacional

El Eternauta es considerada una de las obras más influyentes de la historieta argentina, y su adaptación a formato serie significó un desafío tanto en lo narrativo como en lo visual.

La confirmación de una segunda temporada refuerza el interés de Netflix en continuar desarrollando producciones locales con alcance global, en un contexto donde las series de origen latinoamericano ganan cada vez más presencia en la plataforma.

Con la segunda temporada en marcha, El Eternauta se encamina a consolidarse como una de las apuestas más relevantes de la ficción argentina, con una historia que sigue ampliando su alcance y generando expectativa en el público.

O.P.