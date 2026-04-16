El consumo de carne vacuna cae a su nivel más bajo en 20 años

El escenario para el sector cárnico en Argentina muestra una tendencia preocupante que se consolidó durante el primer trimestre de este año. Según el último relevamiento de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, la compra de cortes vacunos por parte de las familias alcanzó su punto de mayor debilidad en veinte años. Con un promedio de 47,3 kilos por habitante al año, la cifra refleja una caída del 3,7 por ciento interanual y evidencia cómo el producto estrella de la dieta nacional está perdiendo terreno frente a la pérdida de poder adquisitivo.

La dinámica de precios en el mostrador es el principal factor que explica este alejamiento de los consumidores. Solamente en el mes de marzo, la carne vacuna registró un incremento del 6,9 por ciento, una cifra que se posicionó por encima de la inflación general y obligó a muchos hogares a volcarse hacia proteínas alternativas o reducir las porciones. Esta presión sobre los valores es la consecuencia de una menor oferta de animales para la faena, producto de las complicaciones climáticas que el campo arrastra desde ciclos anteriores y que afectaron la reproducción y el engorde de la hacienda.

Mientras el mercado interno se contrae, el sector frigorífico ha encontrado un refugio en el comercio internacional. Las exportaciones mostraron un crecimiento del 11,4 por ciento en los primeros tres meses de 2026, lo que indica que una mayor proporción de la carne producida en el país se está enviando al extranjero. De esta manera, la industria intenta compensar la caída de las ventas locales en un contexto donde la producción total de carne retrocedió un 5,1 por ciento, dejando un panorama de incertidumbre para lo que resta del año en las mesas argentinas.

E.B.W.