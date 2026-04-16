Susy Shock llega a la Comarca con “La Loreta y Pibe Roto”

La artista Susy Shock se presentará en El Bolsón con “La Loreta y Pibe Roto”, un espectáculo que integra lecturas, música en vivo y acciones performáticas. La función será el domingo 19 de abril a las 20:30 en el Espacio Ave Fénix, en el marco de una gira que recorre distintas provincias.

La propuesta reúne fragmentos de su último libro con canciones de su último trabajo discográfico, en un formato que combina lo íntimo con lo escénico.

Un recorrido entre la palabra y la música

El espectáculo se apoya en la lectura performática de textos de “La Loreta y Pibe Roto”, editado por Muchas Nueces, junto a versiones acústicas de “Revuelo Sur”, el disco que Susy Shock grabó junto a la Bandada de Colibríes.

La puesta propone un diálogo entre literatura y música, con un repertorio que incluye tangos, milongas y sonoridades rioplatenses. A esto se suman intervenciones escénicas que acompañan el desarrollo de cada momento.

En escena estará acompañada por el Dúo Bazán–Bonillo, integrado por Andrea Bazán y Caro Bonillo, en guitarras, piano y coros, mientras que el performer Garnier aportará acciones performáticas que atraviesan el espectáculo.

Trayectoria y mirada artística

Figura del activismo travesti trans en Argentina, Susy Shock desarrolla desde hace más de dos décadas un recorrido que articula arte, militancia, docencia y autogestión. Su trabajo se caracteriza por una búsqueda que combina lo poético con lo político, en distintos formatos.

Poeta, cantante, actriz y escritora, construyó una obra que invita a repensar los vínculos, las identidades y las formas de habitar el mundo. En ese marco, sus presentaciones suelen proponer una experiencia que va más allá de lo artístico.

Espacio de participación y memoria

La propuesta en El Bolsón también incluirá una instancia participativa: la construcción de un altar colectivo en el escenario, donde el público podrá acercar fotos u ofrendas para recordar a personas que ya no están.

Además, habrá venta de libros, firma de ejemplares y objetos vinculados a sus producciones. Hacia el final del espectáculo, se sumará un repertorio de canciones de sus trabajos anteriores, como “Buena Vida y Poca Vergüenza” y “Traviarca”, que forman parte de su trayectoria.

Entradas

Las entradas anticipadas tienen un valor de 20.000 pesos, mientras que en puerta costarán 25.000.

Las reservas se pueden realizar al 2944 603891.

O.P.