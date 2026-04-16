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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El Municipio de Esquel invita a vecinos a finalizar sus estudios secundarios

Abren inscripciones al programa "Adultos 2000" para finalizar el secundario de forma gratuita y online. La convocatoria será del 20 al 29 de abril en los Puntos Digitales de Don Bosco y Estación.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel lanza una nueva convocatoria a través del Punto Digital para inscripciones al programa "Adultos 2000", invitando a vecinos y vecinas a retomar y finalizar sus estudios secundarios de manera gratuita.

 

Las inscripciones se realizarán del 20 al 29 de abril en los Puntos Digitales ubicados en los barrios Don Bosco y Estación, en el horario de 7:00 a 18:30 hs.

 

La propuesta está destinada a personas mayores de edad que deseen completar su educación secundaria, con una modalidad de cursada completamente online, flexible y adaptada a los tiempos y responsabilidades de cada estudiante.

 

Para inscribirse, los interesados deberán acercarse con su DNI y el certificado analítico o constancia de estudios primarios finalizados.

 

 

 

R.G.

 

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