Lo habían denunciado, volvió a aparecer y quedó detenido dentro de la casa

La Justicia resolvió prorrogar la prisión preventiva de un hombre acusado de hostigar y perseguir a su expareja en la Comarca Andina. La medida fue dispuesta tras una audiencia en la que la fiscalía acreditó que persisten los riesgos procesales y la necesidad de resguardar a la víctima.

El imputado había sido detenido en flagrancia cuando incumplía una orden judicial que le prohibía acercarse al domicilio, lo que aceleró el desarrollo de la investigación.

Proceso judicial con avance rápido

Durante la audiencia de control, el Ministerio Público Fiscal logró sostener la acusación pública y fundamentar la continuidad de la medida cautelar. El juez interviniente dispuso que el hombre permanezca en prisión preventiva hasta el 23 de mayo o hasta la realización de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.

La causa está a cargo de la fiscal Débora Barrionuevo, quien impulsó el proceso desde la detención del acusado.

Tres hechos y una conducta reiterada

La investigación reconstruyó una secuencia de episodios que, según la fiscalía, evidencian una conducta reiterada de desobediencia y hostigamiento. El hombre enfrenta cargos por violación de domicilio y desobediencia judicial en tres hechos distintos.

El primero ocurrió en febrero, cuando se registró una intrusión en la vivienda de la víctima. Luego, el 22 de marzo por la mañana, se produjo un segundo ingreso pese a las medidas de restricción vigentes. Ese mismo día, por la noche, se concretó el tercer episodio, en el que fue detenido dentro del domicilio.

La aprehensión se logró a partir de un operativo policial reforzado, dispuesto tras la denuncia del hecho ocurrido horas antes. Los efectivos se encontraban en la zona cuando recibieron el llamado de auxilio y lograron interceptarlo en el interior de la vivienda, de la cual ya tenía orden de exclusión.

Informes que sostienen la medida

Para fundamentar la prórroga de la prisión preventiva, la fiscalía incorporó informes del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito y del Equipo Técnico Interdisciplinario.

Los especialistas señalaron que la víctima se encuentra en un estado de temor constante e “hipervigilancia”, producto de los episodios reiterados. En ese sentido, se consideró que la conducta del imputado refleja una falta de acatamiento a las decisiones judiciales previas.

Camino al juicio

Con la acusación ya presentada, el caso avanza hacia la audiencia preliminar, paso previo al juicio oral. La calificación legal incluye violación de domicilio en concurso ideal con desobediencia judicial, reiterado en tres oportunidades.

Desde la fiscalía sostienen que, ante incumplimientos reiterados de las medidas de restricción en contextos de violencia de género, la prisión preventiva aparece como una herramienta para garantizar la integridad de la víctima y el desarrollo del proceso judicial.

O.P.