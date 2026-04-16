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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Cholila: investigan presuntas irregularidades en fondos de la Fiesta del Asado

La Fiscalía recabó más de 1.700 documentos del área de Hacienda municipal en el marco de una denuncia por posible malversación. La causa se encuentra en etapa preliminar.
Por Redacción Red43

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La Fiscalía de la Comarca Andina realizó en las últimas horas un procedimiento en la Municipalidad de Cholila con el objetivo de reunir documentación vinculada a una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, particularmente en la organización de la Fiesta Nacional del Asado.

 

La medida se llevó a cabo en el área de Hacienda municipal, donde se solicitó y secuestró material relacionado con distintas ediciones del evento desde el año 2022 en adelante. Actualmente, la causa se encuentra en una instancia preliminar, sin apertura formal de investigación.

 

Como resultado del procedimiento, se incautaron más de 1.700 hojas de documentación, que serán analizadas por un equipo técnico multidisciplinario. El análisis buscará determinar si existieron inconsistencias en la rendición de fondos o irregularidades en los movimientos económicos vinculados a la tradicional celebración.

 

La denuncia que dio origen a la intervención advierte sobre posibles imprecisiones en el manejo de los recursos destinados al evento y abarcaría el período comprendido entre 2022 y 2025. Aunque podría tratarse de una presentación anónima, esto no impide su tratamiento en el ámbito judicial.

 

En paralelo, trascendió que el procedimiento se desarrolló con intervención de distintas unidades policiales y que la investigación podría tener derivaciones que involucren a autoridades municipales. En ese contexto, no se descarta una posible relación con otra causa judicial en curso que también involucra al intendente Silvio Boudargham.

 

Por el momento, no se han determinado responsabilidades ni se ha tomado contacto formal con autoridades municipales. El avance del caso dependerá del resultado del análisis técnico de la documentación recabada, que permitirá definir si corresponde avanzar hacia una investigación formal.

 

 

 

 

R.G.

 

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