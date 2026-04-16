Torres supervisó el Astillero de Comodoro: "En el segundo semestre ya tendremos los primeros barcos"

El gobernador Ignacio Torres recorrió la obra del Astillero de Comodoro Rivadavia, un proyecto que tras 20 años de espera se encuentra en un 60 por ciento de ejecución. Los trabajos incluyen la instalación de 140 pilotes y la recuperación de motores para el sistema de elevación de buques, lo que posicionará al puerto local como un referente logístico en el país.

Durante la supervisión, el mandatario resaltó que la infraestructura generará un dinamismo económico fundamental para la zona sur de la provincia. "Es importante para Comodoro porque genera trabajo, dinamiza la economía y pone a la ciudad en un centro estratégico con un puerto que muchas veces se miraba de costado", señaló Torres sobre el impacto de la obra.

El proyecto contempla la operatividad de cinco gradas en simultáneo, lo que permitirá la construcción y reparación de embarcaciones de gran porte. Según explicó el titular del Ejecutivo, el avance sostenido permitirá iniciar las actividades operativas en el corto plazo. "En el segundo semestre ya vamos a tener los primeros barcos en seco reparándose", confirmó.

Respecto al marco legal que sostiene la inversión, el gobernador hizo referencia a la Ley de Fomento a la Industria Naval como una herramienta clave para la previsibilidad del sector. "Hoy vemos que cuando se piensa realmente en hacer económicamente viable una actividad, se trabaja en una ley que dé beneficio y alivio fiscal", sostuvo durante la recorrida por el predio portuario.

La obra demanda actualmente el trabajo de más de 50 personas, número que ascenderá significativamente una vez que el astillero esté a pleno. "Cuando esté operativo estamos hablando de más de 300 puestos de trabajo con las cinco gradas funcionando en simultáneo", detalló Torres, quien estuvo acompañado por autoridades de la Cámara Nacional de la Industria Naval y del puerto local.

E.B.W.