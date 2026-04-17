Escalona calificó de "extorsivo" el aumento en el transporte urbano

El concejal Martín Escalona, del PJ local, expuso en su Hora de Preferencia, la postura de su espacio respecto a la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos Urbanos, entre otros temas que insiste en tratar con velocidad, como los aumentos en transporte urbano, la obra en Valle Chico y la concesión de la Hidroeléctrica Futaleufú.



Respecto a Comunidad Nahuelpan, Escalona valoró su acercamiento a la Banca del Vecino: “cómo se ve superada por la realidad y lo importante y lo difícil que se nos hace a la minoría y a las minorías poder darle voz, poder visibilizarlo”, criticando el rol del oficialismo: “son todos culpables de todo, menos esta gestión del PRO que va rumbo a cumplir 11 años y donde él (intendente) se hace el desentendido, pero no hay que olvidarse que fue funcionario de Ongarato”.



Respecto a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos: “vuelvo a decir, nos invitaron a ver el anexo 2 sin información, donde en diálogo con los trabajadores y con los vecinos de la Planta más con los operadores, en Esquel está todo el sistema colapsado y las consecuencias son evidentes cuando se pagan impuestos por encima del 500%”.

La temporada de invierno en "La Hoya" Escalona marcó el pedido de tratamiento “del expediente respecto de la apertura de la temporada de invierno de La Hoya", uno de los "escasos recursos que tendríamos funcionando en esta ciudad para darle solución de fondo”.



El pedido de informes desde su espacio, se extiende también a los presupuestos de adoquines, obras en escuelas y en Valle Chico: “para ponernos en tema con el costo y la forma en que se hace el adoquinado en Esquel, con la multiplicidad de pedidos de informe que hemos hecho de esta banca, sobre todo y nos pone en tema con este inicio del ciclo lectivo ya largo, ya casi dos meses, la situación de las diferentes escuelas. Lo venimos diciendo hasta el cansancio con el tratamiento de lo que es el expediente 107-24, el agua para las 13 familias de Valle Chico. Lo venimos advirtiendo con los diferentes pedidos de informe respecto de lo que es Pueblo Carao, ese barrio cerrado de facto porque la ordenanza dice que las calles son públicas”.



Escalona marcó el aumento en el precio del transporte urbano: “suena extorsivo, y voy a usar estas palabras porque amenazar o permitir que una empresa nos diga que va a retirar un servicio tan importante y que costó tanto trabajo, que particularmente desde 2017 la venimos peleando como el transporte urbano con un aumento del 20% el año pasado y un pretendido aumento del 50%, 70% aumento en un periodo de 10 meses cuando la inflación acumulada es de un poco más del 25% con un estudio de costo que manda el Ejecutivo Municipal. Yo me pregunto en qué ciudad está viviendo Taccetta”.



Escalona concluyó su interlocución marcando el vencimiento del contrato de la Hidroeléctrica Futaleufú: “estamos a 58 días de vencimiento del contrato de la hidroeléctrica Futaleufú, con un enorme pasivo ambiental para nuestra región que tuvo hace 30 años una nueva concesión y que está pronto a renovar por 30 años más hicimos un pedido de informe en la sesión anterior y solicitamos a la comisión de legales que dé tratamiento urgente porque estamos nuevamente hipotecando, estamos a 58 días de no saber cómo vecinos y vecinas de Esquel cómo se va a negociar en la renovación del contrato de la empresa”.



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