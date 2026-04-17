Trevelin será sede del 1° Torneo Master 2026 de natación del año

Mañana sábado 18 de abril, el Natatorio Municipal de Trevelin se convertirá en la sede de la natación provincial al recibir la primera fecha del Torneo Master 2026. El evento es organizado por la Federación de Natación de Chubut (FeNaCh) y marca el inicio del calendario oficial para esta categoría en el año.

"Estamos súper contentos y con mucha expectativa", expresó Diego Panelo, Coordinador del Natatorio Municipal, en diálogo con Red43. La competencia se dividirá en dos jornadas intensas para albergar a los más de 195 nadadores pertenecientes a siete clubes que llegarán desde diferentes puntos de la provincia. La primera parte de la actividad se desarrollará de 8 a 13 horas, mientras que el segundo turno tendrá lugar por la tarde, desde las 15 hasta las 20 horas, con la realización de entre cinco y seis pruebas por jornada.

Con esta designación, Trevelin refuerza su rol como sede estratégica para el deporte provincial, repitiendo el protagonismo que tuvo hace un tiempo cuando fue el escenario de la primera fecha del torneo para categorías infantiles y juveniles. Panelo resaltó que la localidad espera con entusiasmo este volumen de deportistas.

En relación con el mantenimiento de las instalaciones, el funcionario confirmó que la pileta chica del complejo fue inaugurada el pasado lunes 12 y ya se encuentra plenamente operativa. "La pudimos inaugurar después de mucho trabajo de reparación y mantenimiento, y ya la empezaron a utilizar los chicos de 4 y 5 años, el grupo de discapacidad, adultos y matronatación", detalló Panelo sobre las mejoras integrales realizadas por la Secretaría de Deportes municipal.

Imágenes de Mauro Rivera y de la Secretaría de Deportes de Trevelin.

E.B.W.