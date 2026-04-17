“Es una de las incorporaciones más importantes que ha tenido el municipio en estos 10 años”

La presentación de una excavadora en El Bolsón volvió a enfocarse en la política de inversión en maquinaria del municipio, con un discurso oficial centrado en el crecimiento del equipamiento y la capacidad operativa.

Tras el acto, el intendente Bruno Pogliano definió la adquisición como “una de las incorporaciones más importantes que ha tenido el municipio en estos 10 años” y aseguró que tendrá impacto directo en obras en curso.

Según detalló, la máquina comenzará a trabajar de inmediato: “El lunes ya va a estar en la calle Rivadavia para avanzar en la colocación de los tubos del pluvial”, indicó.

“Una máquina de primer nivel” y el peso de la inversión

En sus declaraciones, Pogliano hizo hincapié en las características del equipo y el monto destinado. “Es una máquina importantísima, 0 km, de primer nivel, de 550 millones de pesos”, sostuvo.

El intendente también buscó dimensionar la compra dentro del conjunto de incorporaciones realizadas durante su gestión, remarcando que, más allá de la cantidad de vehículos adquiridos, el tipo de maquinaria marca una diferencia en la prestación de servicios.

“Más allá de todos los camiones, la dimensión de esta máquina y la prestación que tiene a futuro es fundamental”, afirmó.

Leasing, financiamiento y antecedentes

La excavadora fue adquirida mediante el sistema de leasing, un mecanismo que el municipio ya utilizó en otras oportunidades. Pogliano defendió esta modalidad al señalar que permitió renovar parte del parque automotor sin comprometer de forma inmediata los recursos.

“Es un sistema que hemos utilizado en camiones compactadores y nos ha dado resultados”, explicó.

En paralelo, descartó antecedentes similares en cuanto al nivel del equipo adquirido: “Jamás se tuvo una máquina cero kilómetro de esta prestación”, aseguró.

Balance y mirada sobre la gestión

Más allá de la incorporación puntual, el intendente amplió su discurso hacia un balance de gestión. Sostuvo que el municipio actual cuenta con una infraestructura superior a la de años anteriores y planteó que ese crecimiento es visible en distintas áreas.

“Hoy uno sale de su casa y encuentra un Bolsón diferente”, expresó, al referirse a mejoras en espacios municipales y obras realizadas desde el inicio de su gestión en 2015.

También recordó experiencias anteriores con maquinaria compartida entre municipios y mencionó el uso de equipos durante emergencias, aunque marcó diferencias con la actual adquisición en términos de propiedad y disponibilidad.

Servicios, residuos y nuevas demandas

Pogliano vinculó la inversión en maquinaria con la presión que generan los servicios, en particular la recolección de residuos.

Advirtió que durante las temporadas turísticas la cantidad de residuos domiciliarios “se triplica o cuadruplica”, lo que obliga a reforzar el sistema. En ese marco, anticipó la posibilidad de incorporar un nuevo camión compactador para ampliar la capacidad operativa.

O.P.