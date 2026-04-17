Esquel Suma: presentan proyecto para proteger el empleo local

Esquel Suma

Durante la última sesión del Concejo Deliberante, la edil de Juntos por el Cambio, Liza Arrúa Zieseniss, anunció la creación del programa Esquel Suma. La iniciativa surge como una respuesta directa a la crisis económica y a los cambios en los hábitos de consumo que afectan a los negocios locales frente a las grandes plataformas digitales. "Es una propuesta orientada a incentivar el consumo local mediante un sistema de beneficios para quienes eligen comprar en nuestra ciudad. Este proyecto no está improvisado, lo vengo preparando hace tiempo, creo que sea un proyecto practicable, no una promesa difícil de cumplir", detalló la concejal.

Modernización y empleo local

El proyecto busca brindar herramientas concretas para proteger el movimiento económico de la ciudad y sostener los puestos de trabajo en el sector privado. Arrúa Zieseniss destacó que no se trata solo de un incentivo económico, sino de un acompañamiento integral al comerciante que enfrenta una competencia desigual. "Pasa por visibilizar, acompañarlos en la modernización que nos pasa por encima a muchos, generar herramientas de capacitación y entender que detrás de cada local hay una inversión fuerte, hay empleo, hay esfuerzos, hay familias", sostuvo la legisladora municipal.

Capacitación y trabajo conjunto

La propuesta incluye un eje central de formación técnica para que los comercios de Esquel puedan adaptarse a las nuevas demandas del mercado, como el marketing digital y los medios de pago electrónicos. La concejal resaltó que el programa será progresivo y buscará la articulación con diferentes sectores de la comunidad. "Nos hace falta desde la parte tecnológica y modernización, tiene que ver con capacitación en las distintas áreas para comercios, y que podamos articular esto con el municipio y demás cámaras, asociaciones comerciales, instituciones educativas, universidades, que podamos hacer un trabajo serio en conjunto para todos", puntualizó.

Tratamiento legislativo de temas locales

En el cierre de su intervención, la concejal se refirió a la importancia de abordar los reclamos de la comunidad con seriedad y análisis técnico, mencionando la presentación realizada por la comunidad Nahuelpan en el Concejo. En este sentido, pidió evitar la improvisación en el tratamiento de los expedientes que ingresan a las comisiones. "No se trata de improvisar y que urgente lo tratemos en la próxima Comisión de Ambientes, sino que realmente nosotros llevamos adelante un trabajo serio desde esta banca, desde este bloque, entonces tomar los temas con la importancia que requieren porque sabemos que todos los temas para poder hacernos de la información llevan tiempo, llevan análisis", concluyó Arrúa Zieseniss.

E.B.W.