Barrio LU4: Torres supervisó la reconstrucción y confirmó que los vecinos volverán a sus casas en pocos meses

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, supervisó este jueves el avance de la obra integral de reconstrucción que la Provincia lleva adelante en el barrio LU4. La intervención se centra en la Escalera 8, un sector crítico del complejo donde graves fallas estructurales obligaron a la evacuación de seis familias tiempo atrás.

Los trabajos actuales incluyen el desmontaje de estructuras dañadas, la reconstrucción de sectores críticos y la implementación de soluciones técnicas para evitar filtraciones. "Varias familias tuvieron que evacuar por estas fallas, por eso estamos llevando adelante un abordaje integral. Lo importante es que en pocos meses los vecinos van a volver a sus casas", aseguró el mandatario.

La situación límite se vivió el pasado 23 de febrero de 2024, cuando los vecinos debieron abandonar sus hogares "con lo puesto" tras detectarse fisuras en muros de hormigón, desplazamientos y riesgo de derrumbe. "Muchos nos quedamos en la calle y tuvimos que recurrir a familiares y amigos para tener un lugar donde quedarnos", recordó una de las damnificadas durante la recorrida.

Ante este escenario, Torres remarcó el acompañamiento del Estado: "Estamos dando respuestas concretas para que los vecinos puedan volver a tener una vivienda como corresponde, asistiendo también a quienes perdieron todo lo que tenían adentro".

La obra cuenta con un presupuesto destinado a recuperar las viviendas más afectadas y tiene un plazo estimado de 120 días, aunque el gobernador anticipó que algunas familias podrían regresar incluso antes de ese tiempo.

Asimismo, se anunció que se realizará un relevamiento integral en todo el barrio, que cuenta con 162 hogares construidos en los años 80, para detectar posibles problemas en zonas húmedas y prevenir futuros incidentes. “La mejor auditoría es la de los propios vecinos, que cada semana nos informan sobre el avance de los trabajos”, concluyó Torres.









M.G