"¿Estarían dispuestos a vivir en estas tierras?": Comunidad Nahuelpan exigió remediación y mitigación ambiental

En la sesión del Honorable Concejo Deliberante comenzada en la mañana de hoy viernes 17 de abril, se hizo uso de la Banca del Vecino para presentar el Proyecto de Ordenanza de un Plan de Remediación y Mitigación Ambiental.



La presentación fue realizada por la Comunidad Nahuelpan, cuyos representantes llevan años insistiendo en el impacto de la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos Urbanos al abiente y la salud de la lindera Comunidad: “Una problemática que es de público conocimiento”.

Las expositoras detallaron la historia local: “en el año 1908 por Decreto Nacional la comunidad Nahuelpan se asienta, por la participación que tuvo el cacique Francisco Nahuelpan en la conformación del Estado Argentino y la expansión de fronteras en esta parte de la Patagonia. Es una comunidad Mapuche-Tehuelche”.



El reclamo por contaminación comenzó en el año 2009: “En el año 2009 ocurre algo que modifica la vivencia. Cada vez que se tiene que hacer algo o cerca de un territorio de los pueblos originarios tiene que haber obviamente una audiencia, donde nosotros podamos ser partícipes en la consulta libre, previa e informada, que nunca se hizo”.



La instalación de la Planta: “Se instaló la Planta de Tratamientos de lo que es la ciudad de Esquel y que también trae obviamente los residuos de Trevelin y Parque Nacional. A los ocho meses de esta instalación empezamos nosotros a enviar notas para dar conocimiento de que ya estaba comenzando a traernos problemáticas sobre todo por lo que son los residuos más de bolsas, plásticos y demás”.



La falta de respuestas: “No fuimos escuchados ni siquiera atendidos muchas veces, mi padre Felipe Suárez es lindero a lo que es la Planta de Residuos, una de las personas más perjudicada como tres familias más, esto se fue agravando al punto de que tuvimos que llegar a la Justicia para que se pueda dar a conocer qué tan perjudicial y el impacto real, se hicieron las pericias para dar cuenta de cuán contaminado está y salieron estos resultados sumamente devastadores para nosotros como familia, que era la contaminación del suelo y del agua”.



La falta de respuesta al día de hoy: “Los que no están abiertos al diálogo evidentemente son los funcionarios de turno, porque no estamos hablando de un color político en específico”, explicaron, mientras la contaminación continúa: “se une un informe que presentó la Policía Federal Argentina, la comunidad Nahuelpan, parte de su suelo y también el agua que se encuentra en las napas subterráneas, tiene un alto nivel de cobalto y níquel y también hidrocarburos lineales, esto es sumamente perjudicial para la salud humana y no solamente estamos hablando de los habitantes, la familia Suárez, familia Panquilef, familia Castro y también las personas que se encuentran en la estación de tren y la Escuela, porque Nahuelpan cuenta con una escuela que tiene todos los niveles educativos, donde asisten aproximadamente 40 niños y niñas, que tampoco pueden consumir el agua”.



Las vecinas fueron concretas: “¿ustedes estarían dispuestos a vivir en esas tierras? ¿A vivir con esa cantidad de basura que hay en el patio del vecino Suárez, de los vecinos Panquilef, de los vecinos Castro? Es increíble que, a esta altura, en el año 2026, en una escuela provincial, Isabel Nahuelpan, la escuela n° 107, los chicos tengan que tomar el agua en bidones, que el agua que sale de sus grifos no se puede utilizar, ni siquiera para higienizarse”.

Si la contaminación sigue: “Yo me pregunto, si la ciudad tuviera todos los alrededores con esta contaminación que hay, en los árboles, en las plantas, en los animales que comen esas bolsas, ¿nos alarmaríamos de la misma manera? ¿o porque es en Nahuelpan no nos interesa?”.



El pedido de acercarse: “¿Qué esperamos? ¿a que haya muertes? ¿a que haya cáncer? ¿a que haya deformaciones en los cuerpos? Entonces yo los invito, concejales, invito a toda la gente que nos está escuchando hoy, que se acerquen a los campos de Nahuelpan, que vean cómo está esa contaminación, porque es muy lindo vender en una imagen periodística, o es muy lindo en una campaña política mostrar lo que es la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, modelo supuestamente, pero no se muestran los territorios de la Comunidad Nahuelpan”.



La vulneración de derechos contante: “Hay derechos que están siendo vulnerados y no solamente ahora, fueron vulnerados sistemáticamente en el tiempo, desde que la Comunidad Nahuelpan fue desalojada, también por decisiones políticas. Muchas de esas familias no pudieron volver al territorio. Se vende nuestra imagen de la comunidad Nahuelpan como turismo, pero no se cuenta lo que realmente las familias sufren, y esto es sumamente grave, estamos hablando de una contaminación que excede los niveles permitidos, industriales, níquel, cobalto, hidrocarburos lineales, por favor busquen en sus celulares lo que eso causa en el cuerpo, a corto plazo y a largo plazo”.

La propuesta: “una propuesta de ordenanza municipal, porque realmente no se ha actuado en una reparación histórica, en una reparación ambiental, en que realmente los habitantes de la comunidad Nahuelpan sean escuchados. Nosotros les pedimos que caminen nuestro territorio, ustedes también representan a Nahuelpan por si no lo saben, entonces así como visitan la planta de residuos sólidos, también que vean cómo está la comunidad Nahuelpan, porque realmente no se pueden tomar decisiones de algo que no se conoce, de algo que no se valora, y nuestras vidas sí importan, nuestra salud sí importa, nuestros animales sí importan, nuestra mapa, nuestra tierra sí importa, porque en Nahuelpan se levanta una ceremonia ancestral”.



Los derechos y la Constitución: “El artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, siguen violando ese artículo internacional que sobrepasa todas las leyes constitucionales. Los artículos de la Constitución Nacional nos protegen. Hablan de los pueblos preexistentes, el pueblo Mapuche-tehuelche es un pueblo preexistente de esta tierra, porque Nahuelpan ya estaba acá antes de que exista Esquel y antes de que exista Trevelin”.



Las imágenes que acercan junto al documento: “Estas imágenes son reales, son actuales, son imágenes que nosotros vemos a diario, y es lamentable que ustedes no quieran ir a caminar nuestro territorio, porque no es solamente la llegada del tren, ahí viven familias y viven personas, y eso importa, a nosotros nos importa”.

Los vecinos que trabajan en la Planta: “Tenemos los compañeros que trabajan en la planta de residuos, que es parte de esa mediación que ni siquiera se ha cumplido. Son seis los que se había pedido en aquel momento, cinco son los que están trabajando de manera precarizada. Un contrato, el más bajo. No sé si ustedes podrían sobrevivir con ese sueldo, con la preocupación de que cada dos o tres meses estén pensando si se quedan o no se quedan sin laburo. Acá en Esquel se busca a los trabajadores en sus hogares o puntos de encuentro. En Nahuelpan los trabajadores tienen que ir por sus propios medios, haciendo 10, 8, 5 kilómetros en el invierno, con el calor, con la lluvia, con la nieve. Los hemos visto a los chicos de a caballo, los hemos visto en moto, los hemos visto caminando”.



Derechos Humanos y Ambientales: “Tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, tenemos el derecho a tomar agua que sea apta para el consumo humano. En ese acuerdo de mediación también dijeron que iban a llevar agua para los animales. Se cumplió los primeros meses, ahora ya ni los animales tienen agua. Tienen que consumir lo que hay en las lagunitas, lo que les da el vecino Suárez, lo que le da al vecino Castro. Y ni hablar de la emergencia hídrica que azota la zona”.

SL