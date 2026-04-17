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Por Redacción Red43

Viernes de zapada libre en El Cedro

El local de comidas árabes y argentinas, ubicado en calle Rivadavia 825, prende sus parlantes para tu voz, instrumento y creación artística libre, ésta noche.
Por Redacción Red43

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El local de comidas árabes, argentinas, tragos y DJ de vinilos, El Cedro, abre sus puertas una vez más a la expresión libre artística 

 

Ésta noche, desde las 21 horas, se disponen micrófonos, guitarras, equipos y percusiones para compartir la expresión, con entrada libre.

 

Ubicado en calle Rivadavia 825, en Esquel, El Cedro continúa una tradición familiar de atención a la comunidad y de apertura a las expresiones musicales, poeticas y de danza, abierto tanto a la voz propia como a las versiones de música popular que nos une.

 

SL

 

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