Viernes de zapada libre en El Cedro

El local de comidas árabes, argentinas, tragos y DJ de vinilos, El Cedro, abre sus puertas una vez más a la expresión libre artística

Ésta noche, desde las 21 horas, se disponen micrófonos, guitarras, equipos y percusiones para compartir la expresión, con entrada libre.

Ubicado en calle Rivadavia 825, en Esquel, El Cedro continúa una tradición familiar de atención a la comunidad y de apertura a las expresiones musicales, poeticas y de danza, abierto tanto a la voz propia como a las versiones de música popular que nos une.

SL