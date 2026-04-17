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17 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Puerto Madryn: El GEOP detuvo a un hombre que mantenía cautiva a su ex pareja

Tras horas de tensión y una negociación supervisada por la Fiscalía, lograron arrestar al agresor que se encontraba atrincherado. El sujeto violó una prohibición de acercamiento vigente.
Por Redacción Red43

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Una jornada de extrema tensión se vivió este viernes en la ciudad portuaria, luego de que un hombre fuera detenido tras mantener retenida a su ex pareja en una vivienda, desobedeciendo una prohibición de acercamiento que pesaba sobre él en un contexto de violencia de género.

 

La situación comenzó a destrabarse cuando la víctima, aprovechando un descuido, logró escapar del domicilio y dirigirse a radicar la denuncia. Ante la llegada de los efectivos policiales al lugar de los hechos, el agresor tomó la decisión de atrincherarse, negándose a salir y forzando un despliegue de seguridad mayor.

 

Para controlar la situación, se solicitó la intervención del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). Bajo la supervisión directa de las fiscales Ivana Berazategui y Eugenia Vottero, quienes se hicieron presentes en el lugar, se activó de inmediato un protocolo de negociación. Finalmente, el equipo táctico logró controlar al individuo y concretar la detención sin que se produjeran nuevos heridos.

 

La mujer fue resguardada de inmediato y recibió la asistencia integral correspondiente para estos casos. Por su parte, el detenido quedó a disposición de la justicia bajo una investigación que incluye múltiples delitos:

 

Privación ilegítima de la libertad.

 

Lesiones y daños.

 

Incumplimiento de una medida judicial.

 

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de control de detención y la apertura formal de la investigación. El caso vuelve a poner en el centro de la escena la importancia de la respuesta rápida de los grupos tácticos y la justicia en situaciones de riesgo inminente para las víctimas de violencia de género.



M.G

 

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