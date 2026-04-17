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Por Redacción Red43

Carne de burro: la fiscalía de Maltrato Animal inició una investigación

Así lo informó su titular Florencia Gómez. Admitió que por ahora no hay ninguna denuncia. La degustación realizada en Trelew tuvo repercusión nacional. 
Por Redacción Red43

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La Fiscalía de Ambiente y Maltrato Animal de Chubut inició una investigación de oficio tras la difusión de la comercialización de carne de burro en la provincia, un hecho que generó repercusión a nivel nacional e internacional.

 

La fiscal Florencia Gómez confirmó que no existen denuncias formales, pero explicó que la investigación comenzó hace dos días luego de que el organismo tomara conocimiento de la situación.

 

En este marco, se solicitó información a los organismos competentes con el objetivo de determinar si la comercialización cumple con los controles sanitarios correspondientes y si el producto es apto para el consumo.

 

Asimismo, se convocó a especialistas y productores para que aporten información técnica, tanto de manera escrita como presencial, con el fin de analizar el proceso de producción y distribución.

 

Desde la Fiscalía indicaron que, en caso de verificarse que se cumplieron todas las normativas vigentes, no habría delito. No obstante, la investigación continuará hasta confirmar que toda la cadena se haya desarrollado conforme a la ley.

 

 

 

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