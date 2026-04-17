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Por Redacción Red43

Viernes gris en Esquel: Pronostican una jornada mayormente nublada y con bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico prevé un cielo cubierto durante todo el día y vientos predominantes del sector oeste.
Por Redacción Red43

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De acuerdo a los datos actualizados del pronóstico del tiempo, para este viernes 17 de abril se espera una jornada marcada por la nubosidad constante y el ambiente frío, aunque sin probabilidades de precipitaciones en la zona urbana.

 

Temperaturas y condiciones

 

El día comenzará con una madrugada muy fría, con una temperatura mínima de 2°C. A medida que avance la jornada, el termómetro tendrá un ascenso leve, alcanzando los 7°C por la mañana y una máxima de 10°C durante la noche. Por la tarde, momento en que se concentran varias actividades en la ciudad, la temperatura se mantendrá en torno a los 8°C.

 

En cuanto al estado del cielo, se mantendrá mayormente nublado desde las primeras horas hasta el cierre del día, con un 0% de probabilidad de lluvias, lo que permitirá el desarrollo de actividades al aire libre con el abrigo adecuado.

 

Viento

 

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente durante la tarde, cuando se esperan intensidades de entre 23 y 31 km/h provenientes del sector Oeste. Durante el resto del día, las ráfagas serán más leves, oscilando entre los 7 y 22 km/h, rotando hacia el Noroeste y el Norte hacia el final de la jornada.

 

Estas condiciones de estabilidad nubosa se presentan como el marco ideal para las propuestas en espacios cerrados que ofrece la agenda local, como las capacitaciones y ciclos de charlas previstos para este inicio del fin de semana.



 

 

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