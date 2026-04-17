Sánchez Albornoz alertó que 9 de cada 10 hogares están endeudados y pidió medidas urgentes

Un plan para frenar el sobreendeudamiento

Sánchez Albornoz comenzó su intervención en la hora de preferencia agradeciendo a la comunidad Nahuelpan por el trabajo conjunto y aseguró que los seguirá acompañando en su lucha antes de meterse de lleno en la situación económica. Presentó datos concretos del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas que reflejan que el 91,7% de los hogares en Argentina están endeudados, una cifra que se traduce en que 9 de cada 10 personas tienen compromisos financieros pendientes. Al respecto, señaló que "no es la idea, pero me pongo ansiosa" ante estos números y explicó que el 85% de los hogares se encuentran sobreendeudados.

Para enfrentar esta problemática a nivel local, la edil presentó un proyecto de ordenanza para la creación del Programa de Desendeudamiento destinado al financiamiento de deudas de servicios públicos. Según detalló la legisladora, este programa busca "ayudar a nuestra gente y generar mecanismos de financiamiento sustentable". El objetivo principal es facilitar la renegociación y reestructuración de deudas de luz y gas, incorporando herramientas como el congelamiento de intereses y ayuda directa a través de un fondo financiero. Sánchez Albornoz enfatizó que busca evitar que la situación se convierta en una "bola de nieve de deuda donde se va pidiendo un préstamo para pagar otro".

Tarifa social y críticas al modelo nacional

En la misma línea de asistencia social, la concejal anunció la presentación de una nota para pedir la prórroga de la tarifa social de manera anticipada. Insistió en que es necesario revisar la ordenanza vigente para adecuar los requisitos a la realidad actual y fue muy crítica con la gestión nacional al afirmar que "el modelo económico de Milei no sirve, que está arruinando a nuestras familias".

Denuncia por el vaciamiento del PAMI

Otro de los puntos fuertes de su discurso fue la situación de la obra social de los jubilados. Albornoz denunció que el Gobierno Nacional recibió el organismo con superávit y hoy lo está vaciando, lo que atenta directamente contra la salud y la vida de los pensionados. Aseguró que en Esquel se registran cortes en las prestaciones prácticamente todos los meses y se eliminaron medicamentos gratuitos. En este sentido, comparó la gestión actual con la década de los noventa al manifestar que "este PAMI se está convirtiendo en el PAMI de los 90, en ese PAMI que mató al distinguido René Favaloro".

Solidaridad con trabajadores del Casino y homenaje al Papa Francisco

Hacia el final de su exposición, la concejal pidió mantener el acompañamiento a los trabajadores del casino que siguen sin respuestas. Además, adelantó que presentará un proyecto para nominar una plazoleta en homenaje al recientemente fallecido Papa Francisco. "Vamos a presentar un proyecto de nominación de una plazoleta Papa Francisco en homenaje a todo su recorrido y su militancia", adelantó. Para cerrar, recordó la figura del Sumo Pontífice con la frase "sustituyan los miedos por los sueños, no sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños".

E.B.W.