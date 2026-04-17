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17 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El Club Cordillerano Esquel suma Patín Artístico recreativo a sus actividades

Las clases comenzarán en mayo y se dictarán en el espacio Vudu. Estarán a cargo de la entrenadora Carla Mangieri y ya se encuentran abiertas las inscripciones.
Por Redacción Red43

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El Club Cordillerano Esquel continúa expandiendo su oferta deportiva y recreativa en la ciudad. En esta oportunidad, la institución anunció el inicio de las clases de Patín Artístico Recreativo, una propuesta que comenzará a dictarse de manera oficial a partir del mes de mayo.

 

Las clases estarán bajo la supervisión de la entrenadora Carla Mangieri y están diseñadas para quienes deseen iniciarse en esta disciplina o practicarla de forma recreativa, sin necesidad de experiencia previa competitiva.

 

Días, horarios y lugar

 

La actividad se desarrollará en el espacio Vudu, ubicado en la calle Conesa 968, en los siguientes horarios:

 

Miércoles y viernes: de 18:00 a 19:00 horas.

 

Inscripciones abiertas

 

Desde la organización informaron que los interesados ya pueden realizar consultas y asegurar su lugar para el inicio de las clases en mayo. Para más información sobre costos y requisitos, los vecinos pueden comunicarse directamente con la entrenadora al teléfono 1170846600.

 

Esta nueva disciplina se suma a la variada agenda de actividades que el Club Cordillerano viene impulsando en Esquel, fortaleciendo los espacios de encuentro y deporte para niños, jóvenes y adultos de la región.


 

 

 

 

 

M.G

 

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