El Club Cordillerano Esquel suma Patín Artístico recreativo a sus actividades

El Club Cordillerano Esquel continúa expandiendo su oferta deportiva y recreativa en la ciudad. En esta oportunidad, la institución anunció el inicio de las clases de Patín Artístico Recreativo, una propuesta que comenzará a dictarse de manera oficial a partir del mes de mayo.

Las clases estarán bajo la supervisión de la entrenadora Carla Mangieri y están diseñadas para quienes deseen iniciarse en esta disciplina o practicarla de forma recreativa, sin necesidad de experiencia previa competitiva.

Días, horarios y lugar

La actividad se desarrollará en el espacio Vudu, ubicado en la calle Conesa 968, en los siguientes horarios:

Miércoles y viernes: de 18:00 a 19:00 horas.

Inscripciones abiertas

Desde la organización informaron que los interesados ya pueden realizar consultas y asegurar su lugar para el inicio de las clases en mayo. Para más información sobre costos y requisitos, los vecinos pueden comunicarse directamente con la entrenadora al teléfono 1170846600.

Esta nueva disciplina se suma a la variada agenda de actividades que el Club Cordillerano viene impulsando en Esquel, fortaleciendo los espacios de encuentro y deporte para niños, jóvenes y adultos de la región.







M.G