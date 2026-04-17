Retos virales: a la escuela sin mochila, con bolsas transparentes o útiles en la mano

Trelew no quedó ajeno a un reto nacional que circula a través de Tik Tok y que consiste en amenazar a compañeros a través de diferentes canales de comunicación. Puede ser por WhatsApp o a través de mensajes en los baños. Así como en la Escuela 714, en la Escuela Secundaria N° 712 yN ° 792 también dejaron mensajes amenazantes en los baños.

Los mensajes fueron descubiertos este jueves por la tarde por lo que los directivos tomaron la medida de solicitarle a los alumnos y familias a través de Facebook que este viernes concurran con sus útiles en mano o en bolsas de nylon transparentes para agilizar el ingreso a la institución y no suspender las clases.

Pidieron además, que las familias hablen con los alumnos por la gravedad de la situación. La situación que se generó en varias escuelas del país también repercutió en nuestra provincia con casos en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Pintadas y mensajes que alertaban sobre hechos repudiables. En todo el país se han tomado medidas e incluso hay menores y personas mayores de edad detenidas.